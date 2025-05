Những đảng viên trẻ tiên phong ở Tây Nguyên - Kỳ 3: Không gì là không thể

TP - Câu chuyện của Hồ Thị Khánh Vi và Hà Quốc Mạnh là minh chứng cho tinh thần “không gì là không thể” của tuổi trẻ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ còn gương mẫu, xung kích, cống hiến và đóng góp đáng kể cho cộng đồng. Những việc làm của các đảng viên trẻ ấy đã tạo động lực, khơi dậy tiềm năng của thế hệ thanh niên trong công cuộc dựng xây đất nước.

Hết mình vì nhiệm vụ, tận tâm với cộng đồng

Hồ Thị Khánh Vi, là một chiến sĩ Công an nhân dân tại tỉnh Kon Tum. Với trách nhiệm nặng nề trong Đội Tham mưu An ninh của Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Kon Tum), không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô còn là một đảng viên, cán bộ đoàn gương mẫu, tràn đầy nhiệt huyết. Ngoài vai trò chuyên môn, Khánh Vi còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với xã hội.

“Nhiệm vụ của tôi không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự mà còn phải nâng cao nhận thức chính trị cho bản thân và đồng đội. Chính vì vậy, tôi luôn tìm kiếm cơ hội học hỏi, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị. Từ đó, tôi có thể hiến kế triển khai công tác chuyên môn bám sát thực tiễn với hiệu quả cao”, Khánh Vi chia sẻ.

Trong tập thể Đội Tham mưu An ninh, Khánh Vi luôn nổi bật với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Đứng ở vị trí tiên phong trong các hoạt động của đơn vị, cô luôn bắt nhịp kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị tại những địa bàn trọng điểm.

“Trên hành trình cống hiến sức trẻ, Khánh Vi và Quốc Mạnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của đảng viên trẻ, viết tiếp câu chuyện thành công của thanh niên Kon Tum. Chỉ cần có quyết tâm và nỗ lực, không gì là không thể. Đó là “kim chỉ nam” cho lớp thế hệ thanh niên kế tiếp noi theo”. Anh Nguyễn Mạnh Tân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum

Trong 2 năm liền (2020-2021), Khánh Vi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Không chỉ vậy, cô còn đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu. Bằng sức trẻ, cô đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn báo cáo, đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức nhiều chương trình thanh niên sôi nổi và ý nghĩa như: Nâng bước đến trường; Áo ấm mùa đông; Trung thu cho em; thăm, tặng quà các hộ gia đình khó khăn, các em thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm lễ, Tết, ngày truyền thống của ngành… Những việc làm ấy không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trước xã hội.

Ngoài giờ làm, Khánh Vi luôn chủ động tìm và kết nối các tổ chức, cá nhân cùng mạnh thường quân xây dựng nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ vậy, cô luôn có sức ảnh hưởng trong việc tổ chức các chương trình mang tính cộng đồng, hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn và lồng ghép các hoạt động ý nghĩa vào những dịp lễ, Tết hay kỷ niệm quan trọng.

Đặc biệt, với niềm đam mê đọc sách và khát khao lan tỏa giá trị văn hóa đọc đến với cộng đồng, Khánh Vi cùng đồng đội xây dựng mô hình “Thư viện yêu thương” ủng hộ sách, kệ sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Bằng nỗ lực và thành quả đạt được, năm 2024, cô vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI.

Ngoài các hoạt động hướng về cộng đồng, Khánh Vi còn bồi dưỡng, phát triển các đoàn viên ưu tú. Cô thường xuyên khuyến khích đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động phong trào; giới thiệu đoàn viên có thành tích xuất sắc để tạo điều kiện phát triển, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Đưa công tác Đoàn lên tầm cao mới

Một nhân tố nổi bật khác trong công tác thanh niên tại tỉnh Kon Tum là anh Hà Quốc Mạnh, Bí thư Huyện Đoàn Đắk Hà. Với sứ mệnh khơi dậy sức sống trong công tác đoàn, anh Mạnh thường xuyên có những ý tưởng hay, thiết thực để phát triển rộng rãi các phong trào về vùng sâu, vùng xa. “Để thanh niên nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm, việc giáo dục đạo đức và lối sống văn hóa là điều hết sức quan trọng”, anh nhấn mạnh.

Nhiều năm qua, Quốc Mạnh đã triển khai các chương trình đa dạng, phù hợp với từng địa phương, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong thanh niên. Nổi bật với các hoạt động như “Ngày hội Thanh niên sống đẹp” và diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Những hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng thanh niên.

Từ ngày đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện Đoàn Đắk Hà, anh luôn sát sao chỉ đạo, triển khai nhiều mô hình mới về thanh niên. Trong thời gian qua, đoàn thanh niên huyện Đắk Hà đã hoàn thành nhiều công trình thanh niên như: “Trường đẹp cho em” cho học sinh vùng sâu, vùng xa; “Nhà nhân ái” cho các hộ gia đình chính sách, đoàn viên khó khăn; vận động các nguồn hỗ trợ thông qua Chương trình “Triệu túi quà an sinh”; giải cứu nông sản cho người dân. Tất cả các hoạt động luôn hướng đến lợi ích cho giáo dục và phúc lợi xã hội.

Quốc Mạnh đã cùng các cấp bộ Đoàn huyện Đắk Hà triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện đề ra. “Các phong trào tình nguyện trên địa bàn huyện không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế địa phương mà còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Các hoạt động ấy phải đem lại những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của cộng đồng”, anh Mạnh cho hay.

Từ những cống hiến, với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, Quốc Mạnh nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ những đóng góp trong các chương trình tình nguyện. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, hai sáng kiến đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của anh được các cấp chứng nhận.

(Còn nữa)