Hai sinh viên Sư phạm vào Đảng ngày đầu Tháng Thanh niên

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Lễ ra quân Tháng Thanh niên trên địa bàn TPHCM, sáng 1/3, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho các sinh viên tiêu biểu.

Buổi lễ có sự tham dự của: Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; anh Ngô Minh Hải – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tại buổi lễ, Chi bộ Sinh viên 5, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức kết nạp Đảng cho hai quần chúng là đoàn viên tiêu biểu của nhà trường, gồm: Nguyễn Ngọc Như và Nguyễn Lê Triệu (đều là sinh viên khoa Giáo dục quốc phòng).

Chia sẻ cảm xúc, Nguyễn Lê Triệu cho biết ngay từ khi là sinh viên năm nhất đã đặt mục tiêu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, nam sinh đã không ngừng cố gắng, rèn luyện để hôm nay đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm thế vô cùng vinh dự, tự hào.

“Em luôn tâm niệm vào Đảng để tiếp tục được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, mà trước hết là phát triển bản thân, phấn đấu để trở thành một công dân gương mẫu”, Nguyễn Lê Triệu bộc bạch và cho rằng được trở thành đảng viên là bước ngoặt lớn trong đời, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của bản thân.

Nam sinh năm 4 cũng nhìn nhận, cùng với sự phấn đấu của bản thân, chính môi trường công tác Đoàn – Hội sôi nổi và những điều thầy cô chỉ dạy tại trường là tiền đề để chàng trai có sự vinh dự to lớn như hôm nay.

Sẵn sàng gieo chữ ở xã đảo duy nhất của TPHCM

Sáng cùng ngày (1/3), Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã cùng Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và UBND huyện Cần Giờ tổ chức ký kết liên tịch triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ trong giai đoạn 2025 – 2027 và ra quân đội hình sinh viên thực tập sư phạm năm học 2024 – 2025.

Thông qua việc triển khai hoạt động thực tập sư phạm, các đơn vị góp phần tăng cường hỗ trợ xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc tăng cường giáo viên giảng dạy tại xã đảo; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện gắn với chuyên môn, tạo điều kiện kiến tập, thực tập nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Theo đó, đối tượng tham gia đội hình sinh viên thực tập sư phạm tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ trong năm học 2024 – 2025 là các sinh viên năm thứ 4 ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM đăng ký học tập học phần “Thực tập Sư phạm 2”.

Các bạn sẽ tham gia kỳ thực tập từ ngày 10/2 – 19/4/2025 tại Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An. Trong thời gian này, các giáo sinh triển khai xây dựng kế hoạch thực tập nghề nghiệp, thực tập công việc đúng với chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo: chuẩn bị bài giảng, giảng dạy, quản lý lớp học, đánh giá học sinh, tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh.

Trong năm học 2023 – 2024, đã có 10 sinh viên thực tập tại xã đảo Thạnh An. Bên cạnh việc dạy học theo kế hoạch đào tạo, các bạn sinh viên thực tập còn tham gia các hoạt động tìm hiểu về văn hóa và các địa điểm tại xã đảo, tham gia tổ chức các hoạt động, sân chơi giao lưu với chiến sĩ bộ đội biên phòng; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trong khuôn khổ ngày thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh; sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên; các sân chơi khoa học, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp cho học sinh. Kết quả thực tập, tất cả 10 bạn sinh viên đều được đánh giá điểm xuất sắc (từ 9.5 – 9.9/10).