Sôi nổi Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 ở Thanh Hóa

TPO - Sáng 1/3, tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và thị xã Nghi Sơn.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã nêu bật ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Năm 2025 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào vững tin theo Đảng” để khẳng định rằng: thế hệ trẻ luôn kiên định một lòng đi theo Đảng, tự hào với những thành quả to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ nước nhà quyết tâm hành động, cống hiến góp sức dựng xây đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới...

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng thanh niên mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá Lại Thế Nguyên nêu rõ: Chương trình Tháng Thanh niên năm 2025 được khởi động với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào vững tin theo Đảng” là cách làm phù hợp với thực tiễn, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị, hướng về cơ sở. Qua đó vận động các nguồn lực xã hội quan tâm, đồng hành cùng các chương trình của Đoàn, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn..., làm cho các phong trào của tổ chức Đoàn ngày càng đến gần hơn với người dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng trong các hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên, góp phần hoàn thành chương trình công tác đoàn năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch Tháng thanh niên năm 2025 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai, để cụ thể hoá thành những nội dung, việc làm phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương của Đảng, của Đoàn, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tích cực tham gia hưởng ứng Tháng Thanh niên trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình Tháng Thanh niên, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện để chương trình thực sự thiết thực, hiệu quả...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao 10 tỉ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp gồm 5 đơn vị: Huyện Đoàn huyện Hoằng Hóa, Huyện Đoàn huyện Thọ Xuân, Huyện Đoàn huyện Yên Định, Huyện Đoàn huyện Thường Xuân, Thị Đoàn thị xã Nghi Sơn; trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu TNXP, gia đình chính sách, gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng tuyến đường cây thanh niên; trao tặng 50 thùng sữa Kun; trao tặng trang thiết bị cho Câu lạc bộ bảo vệ môi trường thị xã Nghi Sơn; trao biển hỗ trợ xây dựng tuyến đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; trao tặng ngôi nhà thu gom rác thải.

Sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai các hoạt động như: Trồng cây xanh tại khuôn viên sân vận động phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn); triển khai tuyến đường tranh bích họa tuyên truyền an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và ra mắt mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; khánh thành công trình đường cây thanh niên tại phường Hải Ninh; ra mắt câu lạc bộ thanh niên thu gom rác thải; tổ chức ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp cho 500 đoàn viên, thanh niên; tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển...