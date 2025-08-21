Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm sinh viên cùng hành trình mang yêu thương lên bản cao qua 'phiên chợ 0 đồng'

SVO - Không có giá cả, không cần ví tiền – “Chợ Thương” - Phiên chợ 0 đồng là nơi người cho và người nhận đều mang về những điều ấm áp. Với mong muốn lan tỏa tình người và kết nối cộng đồng, nhóm sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã cùng nhau mang phiên chợ đặc biệt này lên vùng cao, mỗi món quà không chỉ là vật phẩm, mà còn là hy vọng, là yêu thương được trao gửi bằng trái tim.

Khi sinh viên “sống” cùng cộng đồng

Nhóm sinh viên kỳ 3 ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện (Bộ môn Kinh tế), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã thực hiện dự án “Chợ Thương” – phiên chợ 0 đồng, trong khuôn khổ môn học Dự án 1. Lấy cảm hứng từ mô hình “0 đồng”, hoạt động này không chỉ mang tới những món đồ thiết yếu cho người dân vùng cao mà còn tạo ra không gian gắn kết, nơi cả người cho và người nhận cùng sẻ chia và thấu hiểu.

Phiên “Chợ Thương” đã được tổ chức tại điểm trường Lũng Cà, trường tiểu học Lũng Luông, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên.
Phiên “Chợ Thương” đã được tổ chức tại điểm trường Lũng Cà, trường tiểu học Lũng Luông, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên.

Phiên chợ diễn ra tại điểm trường Lũng Cà - Trường Tiểu học Lũng Luông, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trái tim người dân luôn ấm áp và đầy nghĩa tình.

Tại đây, mọi món đồ thiết yếu được “bày bán” với giá 0 đồng. Thay vì tiền, người dân “mua” đồ bằng những nụ cười, ánh mắt biết ơn và bằng sự kết nối giữa người với người. Một ngày ngập tràn yêu thương, nơi những sinh viên trẻ không chỉ mang đến quà tặng, mà còn mang cả hy vọng và sự tử tế.

Người dân lựa chọn món đồ cần thiết.
Người dân lựa chọn món đồ cần thiết.
Những gian hàng 0 đồng.
Những gian hàng 0 đồng.
Người dân sau khi mua hàng tại phiên chợ.
Người dân sau khi mua hàng tại phiên chợ.

Phiên chợ được tổ chức với nhiều khu vực ý nghĩa:

Gian “Trao Thương”: Nơi bà con được tự tay chọn lựa những món đồ phù hợp như quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm…
Khu trò chơi dân gian: Dành cho các em nhỏ như ném pao, bịt mắt bắt vịt, đá bóng – vừa vui chơi, vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống.
Góc quà tặng mini-game: Gắn kết sinh viên và người dân qua những hoạt động giao lưu thú vị.
Không gian kết nối – sẻ chia: Những khoảnh khắc cười nói, bắt tay, kể chuyện đời, chuyện bản… tạo nên một ngày hội đúng nghĩa giữa núi rừng Thái Nguyên.

Bà con tới tham gia phiên chợ 0 đồng
Bà con tới tham gia phiên chợ 0 đồng

Song hành cùng hoạt động trao tặng là góc trò chơi đầy màu sắc, các em nhỏ được chơi vịt mắt bắt vịt, đá bóng, ném pao, viết điều ước lên “Cây Thương” – nơi các em sẽ viết ra một điều tốt đẹp mình muốn lan tỏa. Không chỉ tạo nên không khí vui tươi, những trò chơi còn giúp xóa nhòa khoảng cách giữa sinh viên và người dân, giữa người cho và người nhận.

Không khí vui vẻ ở khu vực trò chơi.
Không khí vui vẻ ở khu vực trò chơi.
Các em nhỏ vô cùng hào hứng tham gia các trò chơi trong phiên chợ.
Các em nhỏ vô cùng hào hứng tham gia các trò chơi trong phiên chợ.
Các em nhỏ tham gia trò chơi đá bóng nhận quà.
Các em nhỏ tham gia trò chơi đá bóng nhận quà.

“Tôi chưa từng đi chợ nào mà không cần tiền cả. Ở đây chỉ cần đến, rồi nhận được những thứ mình cần, lại còn có người hỏi han, trò chuyện. Vui và ấm lòng lắm, bọn trẻ ở nhà tôi chưa bao giờ có nhiều trò chơi như thế. Chúng nó cười suốt từ sáng đến giờ. Có con gấu, cái áo ấm, còn có cả bánh kẹo. Cảm ơn các cháu sinh viên nhiều lắm", một người dân trực tiếp tham gia phiên chợ chia sẻ.

“Chúng mình không chỉ mang theo những món đồ, mà mang theo cả sự quan tâm và tình cảm chân thành. Hy vọng mỗi món đồ trao đi tại phiên chợ này sẽ phần nào giúp đỡ được các bà con còn khó khăn vất vả”, bạn Đặng Ngọc Mai, Trưởng BTC dự án chia sẻ.
“Chúng mình không chỉ mang theo những món đồ, mà mang theo cả sự quan tâm và tình cảm chân thành. Hy vọng mỗi món đồ trao đi tại phiên chợ này sẽ phần nào giúp đỡ được các bà con còn khó khăn vất vả”, bạn Đặng Ngọc Mai, Trưởng BTC dự án chia sẻ.
Quốc Toản - Hiếu Nguyễn
#phiên chợ 0 đồng #chợ thương vùng cao #hoạt động từ thiện sinh viên #quà tặng miễn phí #giao lưu cộng đồng #truyền thông tổ chức sự kiện #giúp đỡ người dân nghèo #lan tỏa yêu thương #hoạt động thiện nguyện Thái Nguyên #kết nối cộng đồng vùng cao

