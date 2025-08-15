Những 'hạt nắng' gieo hy vọng

SVO - Giữa núi rừng Môn Sơn, căn phòng cũ kỹ trở thành “Thư viện Hạt Nắng”. Hành trình “Gửi sách lên non” không chỉ mang sách, mà còn mang cả niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho các em nhỏ vùng cao.

Thư viện Hạt Nắng

Trong những ngày ở Môn Sơn, không gian trường học nơi đây được thay màu áo mới. Các bạn trẻ của dự án cùng nhau sơn sửa, trang trí lại căn phòng cũ, biến căn phòng trống thành thư viện ấm cúng. Hệ thống đèn, quạt trần được lắp đặt, những chiếc giá sách mới được dựng lên ngay ngắn và vững chãi. Dự án còn trao tặng ghế đá, cây xanh cho sân trường, một chiếc laptop cho thầy cô và đặc biệt là hệ thống đèn năng lượng mặt trời, mang ánh sáng bền vững đến với vùng cao.

Nhưng “Gửi sách lên non” không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất. Hiểu rằng tri thức cần được khơi dậy và dẫn dắt, nhóm đã tổ chức nhiều lớp học kỹ năng vô cùng thiết thực cho các em học sinh: từ tin học, tiếng Anh, dạy múa hát, vẽ tranh cho đến lớp học thực hành về phòng tránh lừa đảo, bảo vệ bản thân. Những bữa cơm trưa vui vẻ được các thành viên tự tay chuẩn bị, cùng ăn với thầy cô và các em nhỏ, xóa nhòa mọi khoảng cách, tạo nên không khí gần gũi như một gia đình lớn.

Các em nhỏ tại điểm trường Làng Yên phấn khởi đọc sách trong thư viện mới.

Trung thành với tinh thần cốt lõi, âm nhạc tiếp tục là một phần không thể thiếu của "TRONG" mùa 2. Một bài hát mới đã được sáng tác và thu âm từ trước chuyến đi. Và rồi, chính tại Môn Sơn, giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ và những gương mặt trẻ thơ trong sáng, MV ca nhạc đã được nhóm thực hiện.

Hoàng Anh và Nguyễn Khôi trong lúc thu âm cho tác phẩm mới “Trong đôi mắt em”.

“Chúng mình dành ra hai ngày để quay MV, sử dụng những hình ảnh chân thực nhất thu thập được trong lúc làm hoạt động, những khoảnh khắc giao lưu và tiếp xúc cùng các em”, một thành viên ban tổ chức chia sẻ. MV không chỉ là sản phẩm truyền thông, mà còn là nhật ký bằng hình ảnh và âm nhạc, ghi lại trọn vẹn hành trình đầy ý nghĩa, là lời tri ân gửi đến các nhà hảo tâm và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp yêu thương.

Mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn không thể phai mờ, và với các thành viên của “TRONG”, đó là hình ảnh về sự thay đổi kỳ diệu của “Thư viện Hạt Nắng”. Lê Phạm Nguyên Anh, học sinh từ trường TH School (Hà Nội), vẫn không giấu được sự xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc đáng giá nhất của mình trong hành trình: “Ban đầu, thư viện chỉ là căn phòng trống. Khi rời đi, nó đã khoác màu áo mới, đầy ắp tình cảm và mong muốn mang lại giá trị chân thực cho nơi này”, Nguyên Anh xúc động.

Mong muốn tạo giá trị cho cộng đồng

Bạn Đỗ Hoàng Duy (THPT Chu Văn An, Hà Nội) tin rằng, thư viện chính là giá trị bền lâu mà dự án để lại: “Chúng mình đã bỏ nhiều công sức để kêu gọi xây dựng và quyên góp sách. Từ đây, các em nhỏ sẽ lớn lên cùng tri thức và trí tưởng tượng phong phú, đủ sức tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng".

Thành công của mùa 1 và mùa 2 là động lực thôi thúc nhóm bạn trẻ thực hiện tiếp sứ mệnh của mình. Tương lai của “TRONG” sẽ không dừng lại ở hai điểm trường. Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Chúng mình chắc chắn sẽ mở rộng dự án của thành một dự án thường niên để lan tỏa sự đùm bọc, hỗ trợ cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa Việt Nam".

Lớp học phòng chống lừa đảo, bảo vệ bản thân do các bạn trẻ của dự án tổ chức.

Tầm nhìn của “TRONG” không chỉ gói gọn trong một địa phương, mà là “lan tỏa tinh thần giúp đỡ ấy tới mọi miền Tổ quốc.” Động lực cho tham vọng lớn lao này đến từ một niềm tin giản dị mà sâu sắc: “Chúng mình có một niềm tin mãnh liệt vào các em nhỏ, những em có tinh thần phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp".

Bạn Vũ Ngọc Quỳnh Anh, (Vinschool Harmony) gửi thông điệp tới các bạn trẻ cũng đang ấp ủ mong muốn cống hiến cho cộng đồng: “Mình muốn nhắn nhủ với các bạn, đừng chần chừ, hãy tự tin góp một phần công sức cho cộng đồng, sự đóng góp không chỉ nằm ở những vật chất hữu hình như quần áo hay sách vở. Giá trị lớn hơn nằm ở việc lan truyền tinh thần tương thân tương ái tới nhiều người hơn. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra giá trị. Những bạn trẻ hoàn toàn có thể đóng góp theo khả năng của mình, vì điều quan trọng nhất là các bạn có thể tạo ra được một giá trị ý nghĩa cho cộng đồng”.

Ảnh: TRONG. Project