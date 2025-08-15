Gửi sách lên non

SVO - Tiếp nối thành công từ mùa 1 với sứ mệnh “mang nước về bản”, dự án thiện nguyện “TRONG” của nhóm học sinh THPT tại Hà Nội đã trở lại. Mùa 2 với chủ đề “Gửi sách lên non” là hành trình đầy cảm xúc, mang ánh sáng tri thức đến với xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Hành trình từ nước sạch đến ánh sáng tri thức

Bạn Trần Hoàng Anh, học sinh trường THPT Marie Curie Hà Nội chia sẻ: “Sau thành công của mùa 1, chúng mình nhận ra rằng những nhu cầu cơ bản như nước sạch chỉ là bước khởi đầu. Điều thực sự có thể thay đổi cuộc đời của các em nhỏ vùng cao chính là giáo dục và tri thức".

Hoàng Anh tâm sự, điều thôi thúc cả nhóm bắt tay vào hành trình mới xuất phát từ chính những trăn trở khi chứng kiến thực tế tại các vùng khó khăn: “Khi thấy các em nhỏ không chỉ thiếu sách giáo khoa mà còn thiếu đi những cuốn sách mở rộng tầm hiểu biết, mình cảm thấy chúng ta cần tạo ra những 'cánh cửa tri thức' giúp các em bay cao, vươn xa hơn nữa”, Hoàng Anh nói.

Bạn Nguyễn Khôi - thành viên của dự án dạy học cho các em nhỏ.

Điều làm nên sự khác biệt của “TRONG” chính là sự hòa quyện độc đáo giữa hoạt động thiện nguyện và âm nhạc: “Mình tin rằng âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là phương tiện truyền tải mạnh mẽ những thông điệp ý nghĩa và kết nối trái tim con người”, Hoàng Anh cho hay.

Khi được hỏi về lý do chọn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm điểm đến cho chuyến hành trình nhân ái, bạn Đoàn Cát Thảo Nguyên, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ đầy xúc động: “Chúng mình chọn Môn Sơn vì nơi đây đời sống còn rất nhiều khó khăn. Nhiều em nhỏ phải đi học xa, trên những con đường đất nguy hiểm, điều kiện học tập thiếu thốn, sách vở gần như chỉ gói gọn trong vài cuốn giáo khoa cũ".

Các thành viên của Trong Project cùng các em nhỏ sau khi tặng những phần quà đồ dùng học tập.

Hành trình đến với Môn Sơn dù vất vả nhưng đã để lại trong lòng các thành viên những kỷ niệm không thể nào quên. Thảo Nguyên nhớ lại: “Điều đặc biệt khiến chúng mình nhớ mãi là dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ánh mắt các em vẫn ánh lên sự tò mò, khát khao học hỏi. Được cùng các em chung tay xây dựng Thư viện Hạt Nắng, chúng mình như được tiếp thêm sức mạnh và động lực to lớn”. Cái tên “Hạt Nắng” ra đời từ chính khoảnh khắc ấy, giản dị mà ấm áp, tượng trưng cho những tia sáng tri thức và hy vọng mà dự án muốn gieo mầm.

Vượt gian nan, chuyên chở những chuyến xe tri thức

Để biến ý tưởng thành hiện thực, cả đội đã phải trải qua một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đối mặt với không ít thử thách. Lê Quốc Bảo, học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), kể lại: “Việc chuẩn bị cho dự án được diễn ra trong một thời gian khá dài. Nhưng khó khăn đáng nhớ nhất có lẽ là quá trình di chuyển”.

Quãng đường từ Hà Nội lên Môn Sơn xa xôi, với nhiều cung đường quanh co, gập ghềnh và những con dốc nguy hiểm. Việc vận chuyển hàng nghìn cuốn sách truyện cùng các trang thiết bị cồng kềnh như giá sách, bàn học hay máy móc là bài toán không hề đơn giản. Thế nhưng, mọi mệt mỏi, lo âu dường như tan biến khi các thành viên đặt chân đến nơi: “Khi nhìn thấy nụ cười của các em bé nơi đây, em lại cảm thấy những khó khăn ấy đã thực sự xứng đáng”, Quốc Bảo nói.

Để có được một thư viện khang trang và đầy ắp sách, quá trình huy động nguồn lực cũng là hành trình đầy nỗ lực của các bạn trẻ mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Bạn Hoàng Anh Tuấn, học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cho biết: “Ban đầu, chúng mình kêu gọi trong cộng đồng bạn bè, người thân qua mạng xã hội. Song song đó, chúng mình chủ động liên hệ với các nhà sách, câu lạc bộ và các mạnh thường quân, doanh nghiệp để tìm kiếm sự ủng hộ”.

Một góc tường của “Thư viện hạt nắng” sau khi được các thành viên Trong Project phục dựng.

Chiến dịch quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi. Gần 200kg sách tham khảo, sách giáo khoa, truyện tranh cùng nhiều hiện vật và hiện kim đã được gửi về. Mỗi cuốn sách, mỗi chiếc bàn, chiếc ghế đều được phân loại, đóng gói cẩn thận, chứa đựng trong đó là cả tấm lòng của những người trao đi:

“Chúng mình rất trân trọng sự đóng góp của mọi người. Đó là nguồn động viên vô giá để chúng mình hoàn thành sứ mệnh của mình”, Anh Tuấn chia sẻ.

