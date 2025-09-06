Nhìn lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày khai giảng tại các trường THPT miền Bắc

HHTO - Vừa qua, các trường THPT miền Bắc đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Dù chung khoảnh khắc khai trường, nhưng mỗi ngôi trường mang lại một dấu ấn riêng, tạo nên bức tranh khai giảng “đa sắc màu”.

Sáng 5/9, học sinh trên khắp cả nước đã bước vào năm học mới 2025 - 2026 trong không khí thiêng liêng và đầy hứng khởi. Đây là lần đầu tiên toàn bộ các trường trên cả nước đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca tại cùng một thời điểm, kết nối trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) qua sóng truyền hình VTV.

Lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ảnh: VGP.

Năm học 2025 - 2026 càng trở nên ý nghĩa khi gắn liền với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo, dấu mốc nhắc nhở giáo viên và học sinh tiếp tục viết tiếp truyền thống “trồng người” vẻ vang.

Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội)

Sáng 5/9, lễ khai giảng tại ngôi trường giàu bề dày lịch sử - THPT Chuyên Chu Văn An diễn ra trong không khí rộn ràng. Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ từ các khối chuyên để chào đón các học sinh lớp 10.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang bản sắc riêng của từng khối chuyên. Ảnh: Đoàn trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Trong nghi thức long trọng, toàn thể thầy và trò đã dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Danh sư Chu Văn An, tri ân bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

Toàn thể nhà trường tiến hành nghi thức dâng hoa tượng đài Danh sư Chu Văn An. Ảnh: Đoàn trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Trường THPT Đồ Sơn (Hải Phòng)

Trong không khí trang trọng, Trường THPT Đồ Sơn đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 với sự tham gia đầy đủ của toàn thể giáo viên và học sinh. Đặc biệt, buổi lễ có sự hiện diện của Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 2005, cựu học sinh THPT Đồ Sơn). Bên cạnh phần nghi thức chào cờ và đánh trống khai trường, lễ khai giảng còn có những tiết mục văn nghệ sôi nổi do chính học sinh và thầy cô cùng thể hiện.

Á hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi mặc áo dài, tham dự lễ khai giảng trường THPT Đồ Sơn. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Đồ Sơn.

Các tiết mục văn nghệ đa dạng: múa, nhảy, hát,... Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Đồ Sơn.

Trường THPT Việt Trì (Phú Thọ)

Trong ngày tựu trường, THPT Việt Trì hân hoan chào đón hơn 570 tân học sinh Khóa 63. Nhân dịp khai giảng, nhà trường tổ chức trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng nhiều gương mặt tiêu biểu của năm học 2024 - 2025.

Ảnh: Đoàn Trường THPT Việt Trì.

Với phương châm “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, trường THPT Việt Trì quyết tâm kiến tạo những thành tựu mới, tiếp nối truyền thống hiếu học của vùng đất Tổ.