Nhiều trường đại học top đầu, ngành “hot” bất ngờ phải tuyển bổ sung

Hiếu Nguyễn

SVO - Mùa tuyển sinh 2025 xuất hiện diễn biến đáng chú ý khi không chỉ những trường ở nhóm giữa, mà ngay cả các đại học hàng đầu và các ngành được xem là “hot” cũng đồng loạt thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu.

Kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên, hàng loạt trường công lập và tư thục trên cả nước vẫn còn thiếu hàng nghìn sinh viên, buộc phải mở thêm đợt tuyển bổ sung. Đáng nói, trong số này có nhiều ngành vốn có điểm chuẩn cao như Y Dược hay Sư phạm.

Tại Đại học Y Hà Nội, sau gần chục năm không phát sinh tuyển bổ sung, năm nay nhà trường bất ngờ mở thêm 80 chỉ tiêu cho ngành Công tác xã hội – một ngành học mới. Điều kiện xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, với ngưỡng nhận hồ sơ từ 17 điểm.

ad9c389ff424577a0e35-9047.jpg

Một số cơ sở đào tạo Y Dược khác cũng trong tình trạng tương tự. Đại học Y Dược Hải Phòng bổ sung 210 chỉ tiêu cho các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Đại học Y Dược Thái Bình thông báo tuyển thêm 130 sinh viên cho ba ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng mở rộng thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa, mức điểm sàn từ 24,25.

Ngành Sư phạm – vốn được coi là “hot” nhất mùa tuyển sinh năm nay cũng chưa đủ đầu vào. Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo tuyển bổ sung 230 chỉ tiêu cho 7 ngành, gồm Công nghệ giáo dục, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc và Quốc tế học. Đại học Quy Nhơn tuyển bổ sung cho 5 ngành Sư phạm, từ Giáo dục Tiểu học đến Sư phạm Ngữ văn, Tin học, Lịch sử và Địa lý. Trong khi đó, Đại học An Giang thông báo thêm chỉ tiêu cho 11 ngành Sư phạm, có ngành chỉ còn thiếu duy nhất 1 chỉ tiêu, nhưng Giáo dục Tiểu học lại tuyển bổ sung nhiều nhất với 20 chỉ tiêu.

Không chỉ khối Y Dược hay Sư phạm, một số trường đại học mạnh về Kinh tế và Kỹ thuật cũng phải bổ sung hàng trăm đến hàng nghìn chỉ tiêu, như Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Công nghiệp Hà Nội...

Ảnh: Lê Vượng

Hiếu Nguyễn
