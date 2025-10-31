Nhiều giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, chuẩn giáo viên, cán bộ quản lí bậc học mầm non đang được quy định thấp hơn so với những bậc học khác tại Luật Giáo dục. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn số giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định.

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025". Giai đoạn 2021–2025, tỉ lệ giáo viên mầm non được bồi dưỡng, đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên là 90,5%.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, ở tất cả các bậc học, nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục là nhân tố quyết định về chất lượng giáo dục.

Đối với bậc học mầm non, đội ngũ nhà giáo càng có vai trò quan trọng vì đây chính là bậc học nền tảng, sơ khai nên việc đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lí, giáo viên mầm non là hết sức quan trọng.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương có những chính sách cụ thể, linh hoạt để thu hút giảng viên, sinh viên giỏi vào ngành sư phạm giáo dục mầm non.

Theo ông Thưởng, chuẩn giáo viên, cán bộ quản lí bậc học mầm non đang được quy định thấp hơn so với những bậc học khác tại Luật Giáo dục. Vì thế, trước đây, trên thực tiễn triển khai, năng lực của cán bộ quản lí, giáo viên mầm non so với mặt bằng chung không cao hơn so với bậc học khác, thậm chí vẫn còn số giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định. Điều này tạo nên sự đối nghịch về lí luận và thực tiễn.

Trong bối cảnh mới, giáo dục mầm non đã được quan tâm hơn nhưng cũng nhiều thách thức với các chính sách về đội ngũ nhà giáo, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, chương trình mầm non mới, yêu cầu về chuyển đổi số, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các nhà trường…

“Do đó, yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong thời gian tới sẽ còn cao hơn. Trong sự phát triển toàn diện của giáo dục, đào tạo, bậc học mầm non không đứng bên ngoài, đội ngũ giáo viên phải được nâng tầm”, Thứ trưởng Thưởng nói.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị tiếp các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của giáo viên mầm non. Khi năng lực các nhà giáo được nâng lên, thì người thụ hưởng chính là các cháu học sinh mầm non.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần có những chính sách cụ thể, linh hoạt để thu hút giảng viên, sinh viên giỏi vào ngành sư phạm giáo dục mầm non.

Lưu ý về việc đào tạo đội ngũ, Thứ trưởng Thưởng yêu cầu, đào tạo là nhiệm vụ trọng yếu, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên. Trong quá trình đào tạo, cần phải rà soát, cập nhật và có kiểm định về chất lượng. Đào tạo và bồi dưỡng phải thực chất về chất lượng chứ không chỉ về số lượng, phải phát huy phẩm chất, năng lực của đội ngũ giáo viên, bám sát thực tiễn của giáo dục mầm non tại các địa phương.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, toàn quốc hiện có gần 348.000 giáo viên dạy học bậc bậc mầm non. Tính đến tháng 5/2025, cả nước còn thiếu hơn 102.000 giáo viên các cấp, trong đó tình trạng thiếu giáo viên ở bậc mầm non khá trầm trọng.