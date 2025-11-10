Nhiều giáo viên dạy lái xe ở Lâm Đồng không đạt kỳ kiểm tra cấp chứng nhận

TPO - Nhiều giáo viên dạy lái xe tại các trung tâm sát hạch ở Lâm Đồng không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Ngày 10/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo tới các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn về kết quả kiểm tra cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, trong đó nhiều người không đạt yêu cầu.

Toàn cảnh Trung tâm Sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên.

Theo thống kê, Trung tâm Sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) có số lượng giáo viên không đạt nhiều nhất với 27 người, gồm 10 người vắng thi, 14 người trượt phần lý thuyết và 3 người không đạt phần thực hành. Hai Trung tâm Sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức (phường Langbiang - Đà Lạt) và Đại Lợi (xã Thuận An) mỗi nơi có 2 giáo viên không đạt kỳ kiểm tra.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 28 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô đủ điều kiện hoạt động, phân bố ở các khu vực thuộc Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận (cũ).