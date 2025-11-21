Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Nhân viên xe buýt hỗ trợ kịp thời hành khách bị ngất xỉu

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một học sinh bị ngất khi đang đi xe buýt tuyến Vân Đình – Giáp Bát sáng 21/11 đã được nhân viên Transerco và lái xe nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sự việc xảy ra trên xe buýt số 101A mang biển số 29B-207.46 chạy hướng Vân Đình – Giáp Bát Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), chuyến xe do công nhân lái xe Cao Xuân Đức và nhân viên phục vụ Nguyễn Xuân Tùng đang đảm nhiệm vụ. Khi xe đến khu vực UBND xã Phú Xuyên, một học sinh đi trên xe bất ngờ ngất xỉu, không còn phản ứng.

cv.jpg
Nhân viên tuyến 101A hỗ trợ hành khách ngất xỉu trên xe buýt sáng 21/11.

Khi thấy hành khách có dấu hiệu về sức khoẻ và không có người thân đi cùng, công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trên tuyến buýt đã nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn để kiểm tra tình hình của nam hành khách.

Phát hiện thấy hành khách có dấu hiệu bất tỉnh, anh Nguyễn Xuân Tùng – nhân viên phục vụ trên xe – cùng một số hành khách lập tức hỗ trợ nạn nhân, kiểm tra tình trạng và tìm cách sơ cứu. Tuy nhiên, học sinh này vẫn không tỉnh lại.

Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, anh Tùng và lái xe Cao Xuân Đức nhanh chóng báo điều hành tuyến, xin phép quay đầu xe để đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên cấp cứu kịp thời.

Nhờ phản ứng nhanh, đúng nghiệp vụ, hành khách đã được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời, đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Hành động tận tâm của hai nhân viên tuyến buýt 101A – thuộc Trung tâm Tân Đạt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) – được hành khách đi trên xe thán phục và cảm ơn.

Phùng Linh
#Transerco #xe buýt Hà Nội #cứu hộ #hành khách #bệnh viện #đội ngũ xe buýt

Xem thêm

Cùng chuyên mục