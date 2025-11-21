Hà Nội Nhân viên xe buýt hỗ trợ kịp thời hành khách bị ngất xỉu

TPO - Một học sinh bị ngất khi đang đi xe buýt tuyến Vân Đình – Giáp Bát sáng 21/11 đã được nhân viên Transerco và lái xe nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sự việc xảy ra trên xe buýt số 101A mang biển số 29B-207.46 chạy hướng Vân Đình – Giáp Bát Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), chuyến xe do công nhân lái xe Cao Xuân Đức và nhân viên phục vụ Nguyễn Xuân Tùng đang đảm nhiệm vụ. Khi xe đến khu vực UBND xã Phú Xuyên, một học sinh đi trên xe bất ngờ ngất xỉu, không còn phản ứng.

Nhân viên tuyến 101A hỗ trợ hành khách ngất xỉu trên xe buýt sáng 21/11.

Khi thấy hành khách có dấu hiệu về sức khoẻ và không có người thân đi cùng, công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trên tuyến buýt đã nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn để kiểm tra tình hình của nam hành khách.

Phát hiện thấy hành khách có dấu hiệu bất tỉnh, anh Nguyễn Xuân Tùng – nhân viên phục vụ trên xe – cùng một số hành khách lập tức hỗ trợ nạn nhân, kiểm tra tình trạng và tìm cách sơ cứu. Tuy nhiên, học sinh này vẫn không tỉnh lại.

Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, anh Tùng và lái xe Cao Xuân Đức nhanh chóng báo điều hành tuyến, xin phép quay đầu xe để đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên cấp cứu kịp thời.

Nhờ phản ứng nhanh, đúng nghiệp vụ, hành khách đã được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời, đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Hành động tận tâm của hai nhân viên tuyến buýt 101A – thuộc Trung tâm Tân Đạt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) – được hành khách đi trên xe thán phục và cảm ơn.