Xã hội

Google News

CSGT Hà Nội xử lý loạt xe buýt chạy không đúng lộ trình gây ùn ứ giao thông cầu Chương Dương

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 18/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều xe buýt di chuyển sai luồng tuyến, gây ùn ứ tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương.

csgt1.jpg
Lực lượng CSGT dừng phương tiện kiểm tra.

Tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương xảy ra tình trạng ùn ứ, khiến các phương tiện lưu thông qua cầu gặp khó khăn. Nguyên nhân được xác định do một số xe buýt chạy không đúng lộ trình.

Cụ thể, thay vì đi thẳng theo đường Nguyễn Văn Cừ để lên cầu, các xe lại rẽ sang Hồng Tiến - Đê Xuân Quan, sau đó nhập dòng phương tiện tại đầu cầu Chương Dương, gây xung đột giao thông và ùn ứ tại nút giao.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 5 đã bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác phát hiện các tuyến xe buýt 17, 43, 48, 54, 55 không chấp hành đúng tuyến, đúng lộ trình theo quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý; đồng thời lực lượng CSGT yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt lái xe chấp hành nghiêm tuyến, lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

csgt.jpg
Lối lên cầu Chương Dương ùn ứ.

Hiện Sở Xây dựng TP Hà Nội đang triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Lưu lượng phương tiện dồn về khu vực Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến - Đê Xuân Quan tăng cao. Ngày 31/10, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề, theo đó từ 0h ngày 1/11/2025 đến 24h ngày 31/12/2025:

Cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ (gồm xe cơ giới, xe thô sơ, người đi bộ) trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công. Các phương tiện di chuyển theo hướng Long Biên - Xuân Quan - Cầu Chương Dương.

Cấm xe ô tô qua cầu Chương Dương (từ Hoàn Kiếm sang Bồ Đề) rẽ phải và quay đầu trước nút giao lối rẽ đê Xuân Quan trong giờ cao điểm (sáng 6h00–9h30; chiều 16h00-19h30). → Phương tiện đi theo hướng Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến - Long Biên - Xuân Quan.

Cấm xe ô tô quay đầu chiều cầu Chương Dương hướng về trung tâm quận Long Biên tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Văn Cừ (ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ - đối diện Hải quan) trong giờ cao điểm sáng (6h-9h30; trừ thứ Bảy, Chủ nhật) → Phương tiện quay đầu tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các doanh nghiệp vận tải và lái xe buýt tuân thủ nghiêm lộ trình được phê duyệt; trong quá trình tham gia giao thông, lái xe phải tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo, tín hiệu đèn và sự điều tiết của lực lượng chức năng. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Quản lý giao thông Hà Nội #Xử lý xe buýt sai tuyến #Ùn tắc cầu Chương Dương #Điều chỉnh tổ chức giao thông #Vấn đề ùn tắc khu vực phía Bắc cầu #Chấp hành quy định vận tải #Lập biên bản xử lý vi phạm #Ảnh hưởng thi công cầu Trần Nhật Duật #Quy định cấm rẽ và quay đầu xe #Tăng cường kiểm tra giao thông

