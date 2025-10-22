Nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong Lễ Vu Quy, trang phục cưới giản dị mà sang trọng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Khác với nhiều người đẹp khác chọn váy cưới hoành tráng trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn áo dài phối ren, trang điểm nhẹ nhàng trong veo, xinh đẹp rạng ngời trong ngày cưới.

do-thi-ha8.jpg
do-thi-ha7.jpg

Ngày 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà lên xe hoa về nhà chồng, nàng hậu chọn mặc áo dài với chất liệu ren tinh xảo, trang điểm nhẹ nhàng.

do-thi-ha10.jpg
do-thi-ha9.jpg
do-thi-ha6.jpg
do-thi-ha4.jpg

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương vốn kín tiếng trong đời sống riêng. Người đẹp mới lần đầu công khai chồng trong lễ ăn hỏi hôm 16/10 tại Thanh Hóa. Trước đó, cả hai thực hiện bộ ảnh cưới tại châu Âu, qua các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ.

Trang phục của cô dâu và chú rể trong Lễ Vu Quy nhận được nhiều lời khen, đồng điệu với gam màu trắng tinh của áo dài cưới, hoa cưới và cavat của chú rể.

do-thi-ha3.jpg
do-thi-ha2.jpg
do-thi-ha1.jpg
do-thi-ha.jpg

Khung cảnh của Lễ Vu Quy được thiết kế sang trọng mà vẫn ấm cúng, nhận được nhiều lời khen của công chúng.

﻿﻿do-thi-ha11.jpg
do-thi-ha14.jpg﻿

Bó hoa cưới được kết từ hoa lan trắng, đẹp tinh khôi, dịu dàng và sang trọng, đúng như nhan sắc của cô dâu Đỗ Thị Hà. Lễ cưới chính được tổ chức vào tối cùng ngày, quy tụ đông đảo khách mời hai bên gia đình.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Linh Le Chi Photography
