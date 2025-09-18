Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi mong chủ trương đưa nghệ sĩ đến trường từ lâu rồi

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người có kho tàng 300 bài hát thiếu nhi cho biết đã đến hàng trăm trường học để dạy hát, giao lưu với học sinh. Các em học sinh cũng chính là chất liệu, nguồn cảm hứng để anh tiếp tục cho ra đời những ca khúc mới.

Luôn mong muốn đến gần học sinh

Thưa nhạc sĩ một năm với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, anh đã tham gia nhiều chương trình giao lưu với nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, khi đến với học sinh các nhà trường, cảm xúc của anh thế nào?

Đến các trường học và trò chuyện, giao lưu, cùng hát với học sinh là điều tôi mong muốn từ lâu và thực hiện trong nhiều năm qua. Tôi đã từng đi 60 trường mầm non và tiểu học ở Thành phố HCM để dạy hát, lan toả thông điệp tình yêu gia đình, thầy cô, trường lớp và đến 60 trường THPT để truyền cảm hứng về ước mơ, đam mê các con sau khi tốt nghiệp.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung trong chương trình giao lưu với học sinh.

Thông qua các bài hát, tôi mong muốn có thể truyền tải đến các em học sinh những thông điệp ý nghĩa, những điều có giá trị tích cực trong cuộc sống. Nghe và hát, các em được gieo những hạt giống yêu thương, biết yêu bản thân mình, yêu mẹ cha, yêu thầy cô, bạn bè, trường lớp… Và trên hết đó là hun đúc tình yêu quê hương, đất nước.

Các bài hát về thiếu nhi, ban đầu tôi viết với tâm thế nhằm làm phong phú chủ đề trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nhưng khi thấy bài hát tác động mạnh mẽ trực tiếp đến những đứa trẻ, tôi tự nhủ phải viết nhiều, nhiều hơn nữa.

Có những người mẹ nhắn cho tôi nói lời cảm ơn vì sau khi nghe và hát những bài về tình yêu mẹ cha, con đã biết bày tỏ tình cảm nhiều hơn. Hay trong gia đình, những người cha thường ít khi thể hiện tình cảm với con cái nhưng nghe các bài hát cũng năng thể hiện tình cảm bằng lời như: "cha thương con, cha yêu con". Rõ ràng, các bài hát đã mang lại giá trị lớn, khơi gợi tình yêu thương, từ đó thay đổi cách sống, sống hạnh phúc hơn.

Khi thấy những tác động đó, tôi mong muốn truyền tải nhiều thông điệp hơn nữa và đó cũng là lí do để viết nhạc về tình yêu đất nước.

Từng là học sinh học bộ môn Lịch sử, thú thật tôi cảm thấy việc thuộc lòng những con số khô khan. Thời đó, chưa có công cụ, thiết bị hiện đại có thể hỗ trợ để có thể nghe, xem, thẩm thấu các sự kiện lịch sử một cách tự nhiên nhất.

Khi đã là một nhạc sĩ, có dịp đến với các trường học để dạy hát, giao lưu với học sinh, nhạc sĩ cũng thường chia sẻ khi viết mình đã có cảm hứng, cảm xúc như thế nào, muốn lan tỏa điều gì để các con học sinh được bồi thêm sự hứng thú với môn học. Nếu hô hào các em yêu nước là khô cứng nhưng khi đã yêu thích một bài hát, ấn tượng từ câu chữ, tự các con sẽ tìm ra được mình yêu vẻ đẹp quê hương đất nước, yêu hòa bình. Tôi cho rằng, đó cũng là cách giáo dục rất hay và có hiệu quả.

Cho học sinh thấy sau ánh hào quang là khổ nhọc

Từ năm học này, ngành giáo dục có chủ trương mời văn nghệ sĩ, vận động viên, chuyên gia vào giảng dạy trong các nhà trường. Cá nhân anh là nghệ sĩ, anh nghĩ thế nào về chủ trương này?

Tôi đã mong muốn chủ trương này từ rất lâu nên rất rất ủng hộ và sẵn lòng sắp xếp thời gian tham gia. Tôi đã đến hơn 100 trường học dạy các em hát, tặng sách. Và chính hình ảnh, câu chuyện của các em cũng là chất liệu để nhạc sĩ tiếp tục sáng tác.

Trong các câu chuyện giao lưu với học sinh, tôi muốn cho các con thấy thực tế công việc, cuộc sống của một người nghệ sĩ, kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Học sinh được trực tiếp trao đổi, chạm mặt, lắng nghe những kinh nghiệm từ ca sĩ, nghệ sĩ, vận động viên…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu với học sinh Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội)

Nếu nói, được học trực tiếp với các nghệ sĩ, học sinh hứng thú hơn so với các thầy cô dạy âm nhạc trên lớp là không đúng. Nhưng nếu có điều kiện, các con được tiếp xúc với những người đã có kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế về âm nhạc sẽ có cái nhìn đa chiều, hứng thú hơn.

Tôi ví dụ, lâu nay ai cũng nghĩ, nghề ca sĩ sướng lắm, được ăn mặc đẹp, đi xe hơi, cát xê nhiều tiền nhưng các con cũng cần được nghe và hiểu rằng, để có được 5 phút trên sân khấu mọi người phải trải qua những năm tháng tập luyện vất vả như thế nào để có cái nhìn đúng đắn về nghề nghiệp.

Thời của tôi đi học, các bài hát được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa rất hay. Có lẽ, sách giáo khoa bây giờ cũng đã khác. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cần tăng những bài hát có tính mới mẻ, thời đại hơn, học sinh sẽ nhanh chóng tiếp thu được những thông điệp truyền tải trong đó.

Hay như nghe chia sẻ của nhạc sĩ học sinh sẽ biết, bên cạnh phải hát đúng lời, đúng nhạc, trong mỗi bài hát, người viết muốn truyền tải thông điệp gì. Dạy các em cần biết thể hiện tình yêu cha mẹ, thiên nhiên, yêu hòa bình… thông qua các bài hát cũng là một phương thức học tập chủ động hơn.

Theo anh, để chủ trương đưa nghệ sĩ đến trường dạy học, giao lưu nhiều hơn, cần có những điều kiện, cơ chế nào?

Tôi cho rằng, để việc đưa nghệ sĩ đến trường dạy học, giao lưu các nhà trường cần có sự linh hoạt trong chương trình. Thực sự, từ trước đến nay, tôi tham gia dạy ngoại khóa, giao lưu nhưng chủ yếu ở các trường tư thục, trường quốc tế.

Triển khai chủ trương này ở trường công sẽ gặp một số khó khăn về thời gian, sắp xếp thời khóa biểu và kinh phí. Cần có cơ chế, chính sách để việc mời nghệ sĩ đến trường học được duy trì ổn định lâu dài.

Tôi cảm thấy điều đó vô cùng thiết thực vì tạo được sự hứng thú học tập cho các em học sinh và từ đó những thông điệp ý nghĩa sẽ được đến với các em một cách tự nhiên và gần gũi nhất.