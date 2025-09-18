Nơi nào đang tập trung nhiều GS,PGS nhất?

TPO - Hiện nay, có gần 7.000 giáo sư, phó giáo sư đang công tác trong các cơ sở giáo dục đại học. Hà Nội quy tụ gần 4.000 giáo sư, phó giáo sư của cả nước.

Tại hội nghị giáo dục đại học sáng nay, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, theo thống kê trên hệ thống cơ sở giáo dục đại học HEMIS, số lượng đội ngũ giảng viên đến thời điểm hiện tại có gần 94.000 giảng viên đang công tác tại các trường đại học.

Trình độ của đội ngũ giảng viên đại học hiện nay như sau:

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Trong thời gian gần đây, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học ngày một tăng. Nhà nước hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo thông qua các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian qua như đề án 89 nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Theo ông Thảo, năm 2022 có 109 người làm nghiên cứu sinh theo đề án 89, năm 2023 có 220 nghiên cứu sinh; năm 2024 có 167 nghiên cứu sinh, năm 2025 có 88 nghiên cứu sinh.

Tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư cũng tăng dần đều hằng năm (năm 2024: 743 giáo sư, 5.629 phó giáo sư; năm 2025: 785 giáo sư, 5.908 phó giáo sư).

Nghiên cứu trong trường đại học.

Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng giáo sư, phó giáo sư làm việc trong các trường đại học. Số lượng giáo sư, phó giáo sư đang làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội là 3.933/6.814 người, chiếm trên 57% cả nước.

Nếu tính chung Đồng bằng sông Hồng, số lượng giáo sư, phó giáo sư đang công tác trong hệ thống giáo dục đại học là 4.377/6.814 người, chiếm trên 64%; xếp sau là TPHCM nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung. Khu vực Tây Nguyên có số lượng giáo sư, phó giáo sư làm việc thấp nhất, 97/6.814 người.

Phân bố đội ngũ giảng viên theo trình độ. Nguồn: Bộ GD&ĐT

Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng có đội ngũ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ lớn nhất cả nước. Riêng Hà Nội có 11.143/29.463 người, chiếm trên 37% cả nước, gấp trên 31 lần khu vực Tây Nguyên, gấp gần 4,2 lần khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉ lệ giảng viên tiến sĩ của Hà Nội cũng vượt xa tỉ lệ chung của cả nước (cả nước là 35,7%).

Cơ cấu cán bộ quản lí, giảng viên đại học giữa khối công lập và tư thục. Nguồn: Bộ GD&ĐT

Một số khu vực, tỉ lệ giảng viên tiến sĩ ở dưới mức trung bình của cả nước là Tây nguyên (25,9%), Đông Nam Bộ (23,9%), đồng bằng sông Cửu Long (31,6%), Bắc Trung Bộ - duyên hải (34,9%), thậm chí TPHCM cũng dưới mức trung bình cả nước (31,9%).

Trong Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu phấn đấu đối với giáo dục đại học đến năm 2030, tỉ lệ giảng viên đại học trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 40%. Mục tiêu này chỉ còn 5 năm để thực hiện và sẽ là một chặng đường rất gian nan đối với những khu vực có tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ còn rất thấp như trên.