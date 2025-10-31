“Nhã” - Khi Vietnam Airlines chạm đến cảm xúc bằng hương thơm

Không chỉ tiên phong đưa hương thơm thương hiệu lên khoang bay, Vietnam Airlines đang tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng bằng những điểm chạm tinh tế nhất. “Nhã” (LotuScent) - mùi hương được chắt lọc từ những nguyên liệu thuần Việt là bước đi chiến lược trong hành trình nâng tầm dịch vụ hướng tới chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030. Với mỗi làn hương, Vietnam Airlines không chỉ mang đến cảm xúc khác biệt, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Hãng hàng không Quốc gia trên bầu trời thế giới.

Với Vietnam Airlines, hương thơm là ngôn ngữ của cảm xúc, một ngôn ngữ không cần lời nhưng có thể chạm đến trái tim. Từ khu vực Check-in Lounge, phòng chờ đến khoang bay, mọi giác quan của hành khách đều được đánh thức. Nhã mang đến cảm giác thân thuộc mà sang trọng, gần gũi mà đầy cảm hứng, thể hiện tinh thần thanh lịch, tinh tế và chuẩn mực - những giá trị cốt lõi mà Vietnam Airlines theo đuổi trên mỗi hành trình.

Mùi hương Nhã (tên tiếng Anh: LotuScent) được nghệ sĩ mùi hương người Việt Rei Nguyễn sáng tạo từ những nguyên liệu đặc trưng của ba miền đất nước: sen Tam Cốc thanh khiết, trà Thái Nguyên sâu lắng, cốm làng Vòng tươi non, bưởi Thanh Trà, bưởi Đoan Hùng thanh mát và quýt Lai Vung ngọt lành. Tất cả hòa quyện như bản giao hưởng giữa truyền thống và hiện đại, giữa đất và trời, giữa ký ức và khát vọng, mở ra hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng đến lắng đọng, từ gần gũi đến đẳng cấp.

Trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, Nhã được lan tỏa trong hai khoảnh khắc đặc biệt: khi chào đón hành khách bước lên tàu và khi tiễn biệt sau hành trình. Đó là “nghi thức hương thơm” của Vietnam Airlines, nhẹ nhàng, tinh tế và ấn tượng. Hương sen thoảng trong không khí gợi cảm giác bình yên, hiếu khách, để mỗi chuyến đi không chỉ lưu lại trong trí nhớ mà còn trong tâm hồn.

Không dừng lại ở đó, Vietnam Airlines cùng đội ngũ sáng tạo tiếp tục phát triển các biến thể mùi hương Nhã phù hợp với từng không gian dịch vụ, từ phòng khách thương gia đến buồng vệ sinh tàu bay, nhằm mang đến trải nghiệm đồng nhất, hài hòa và tinh tế.

Hơn cả một mùi hương, “Nhã” là linh hồn của văn hóa Việt được nâng lên cùng đôi cánh Vietnam Airlines. Đó là hơi thở của sen, của trà, của những mùa cốm non, là bản hòa âm của quê hương hòa cùng nhịp sống hiện đại, để lại dư vị khó quên về một thương hiệu mang trong mình khát vọng lan tỏa tinh thần Việt bằng những giá trị chân thành và cảm xúc nhất.

Với Vietnam Airlines, mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ để mang đến cho hành khách cảm xúc trọn vẹn nhất. Hương thơm không chỉ là một điểm chạm mới, mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng của Hãng hàng không Quốc gia trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế.

Song song với việc ra mắt mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent), Vietnam Airlines cũng chính thức đưa vào hoạt động khu vực Check-in Lounge tại Nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không gian làm thủ tục hiện đại, sang trọng và mang đậm tinh thần tiên phong. Tại đây, hành khách có thể cảm nhận sự khác biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, từ quy trình đón tiếp, phục vụ đến không gian trải nghiệm, tất cả đều được thiết kế nhằm mang lại cảm giác thoải mái, đẳng cấp và thân thiện. Cùng với đó, Hãng triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, cho phép hành khách dễ dàng kết nối, làm việc, giải trí và chia sẻ hành trình trong suốt chuyến bay, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm 5 sao trên không.

Những nỗ lực này thể hiện cam kết bền bỉ của Vietnam Airlines trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới vì khách hàng. Không chỉ mang đến những chuyến bay an toàn và đúng giờ, Hãng hàng không Quốc gia còn kiến tạo trải nghiệm cảm xúc toàn diện, nơi mỗi hành khách đều được trân trọng, và mỗi chuyến đi trở thành hành trình của sự hài lòng và niềm tự hào.