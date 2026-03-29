Vận động viên chạy 10km hệ tuyển xuất phát

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam; Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2026); 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
"Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong là giải đấu có bề dày truyền thống 67 năm, là một trong những giải thể thao đỉnh cao, uy tín hàng đầu trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ đông đảo vận động viên xuất sắc trên cả nước.
Việc giải được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định năng lực của địa phương trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Với lợi thế về hạ tầng du lịch đồng bộ, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và cung đường ven biển được đánh giá đẹp hàng đầu Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công giải đấu, đồng thời tạo dựng không gian trải nghiệm, nơi thể thao gắn kết với du lịch, văn hóa; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đến với bạn bè trong nước và quốc tế".
"'Đón ánh bình minh' là chủ đề của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Nhưng, bình minh mà chúng ta nói đến hôm nay không chỉ là ánh Mặt trời đang dần nhô lên từ phía biển. Đó còn là bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần bảy thập kỷ. Họ đang chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại" - Nhà báo Phùng Công Sưởng.
“Có thể nói, điều kiện hạ tầng rất tốt, đường chạy rất đảm bảo, điều kiện ăn ở, giao thông cũng được hỗ trợ rất tốt. Đây là những tiền đề quan trọng hỗ trợ cho các vận động viên về tham gia giải đấu tại Khánh Hòa. Không những hướng tới các thành tích tốt nhất, các vận động viên còn có thể trải nghiệm những cung đường đẹp, những dịch vụ du lịch tốt, thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh trên địa bàn”.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cho biết: Kể từ thời điểm quyết định tổ chức giải đấu tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức đã có những đánh giá, nghiên cứu rất kỹ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức đảm bảo giải đấu được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.
“Trong suốt một năm qua, đặc biệt là những tháng gần đây, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, hết sức trách nhiệm để chuẩn bị cho giải đấu”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Vào sáng hôm qua, 28/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ, khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 được tổ chức.
Lễ tưởng niệm có sự tham dự của đông đảo đại biểu và các vận động viên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được dự lễ tưởng niệm, có dịp tưởng nhớ, tri ân, tận mắt chứng kiến những kỷ vật lịch sử kể về “sự kiện bi hùng Gạc Ma” cách đây 38 năm. Nhiều đoàn vận động viên đã nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn di chuyển quanh tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, như một hành động tưởng nhớ những thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo quê hương.
Ngay sau Lễ tưởng niệm, tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma diễn ra Lễ thượng cờ. Đây không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.