Nguyễn Thị Mỹ Linh- Thủ khoa kép ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh: Khi đam mê dẫn lối để tài năng nở hoa

SVO - Được biết đến là Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch Sân khấu Điện ảnh, Nguyễn Thị Mỹ Linh (22 tuổi) đã từng bước tỏa sáng trên con đường học nghệ thuật khi trở thành tân Thủ khoa Ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ những bước đi đầy bỡ ngỡ, Linh chứng minh rằng khi dám bắt đầu và kiên định với đam mê, tài năng sẽ tự khắc nở hoa.

Từ cô học trò bối rối đến tân thủ khoa giàu cảm xúc

Nhắc lại quãng thời gian cuối cấp 3, Linh kể rằng mình từng rất lo lắng khi phải chọn ngành nghề cho tương lai. “Khi đó, mình không thật sự biết bản thân mạnh ở đâu. Nhờ sự định hướng của các chị trong gia đình, mình quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Và thật bất ngờ khi mình đỗ thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên” Linh nhớ lại.

Nguyễn Thị Mỹ Linh là thủ khoa kép ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình

﻿tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trước đó, cô chưa từng nghĩ sẽ theo nghề diễn. Nhưng nhìn lại, nghệ thuật dường như đã âm thầm hiện diện trong cuộc sống của Linh, từ những buổi văn nghệ ở trường, những lần hát, múa, nhảy… “Có lẽ khi còn nhỏ, mình đã yêu cảm giác được thể hiện, được sống trong cảm xúc của người khác. Nghề diễn đến với mình như một cái duyên,” cô nói.

Bốn năm thanh xuân của sự nỗ lực và tính kỷ luật

Trong suốt thời gian học, Linh không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Cô liên tiếp nhận học bổng, đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, và từng được xướng tên ở ngôi vị Á khôi 1 Sinh viên thanh lịch. Bốn năm sau, cô lại một lần nữa khiến thầy cô và bạn bè tự hào khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Diễn viên.

Mỹ Linh là gương mặt quen thuộc, xuất hiện trên nhiều TVC.

Ngành học mà Linh theo đuổi đòi hỏi sinh viên vừa học lý thuyết vừa thực hành thường xuyên qua các môn tiếng nói, hình thể, diễn xuất trước ống kính, kỹ thuật biểu diễn… Ngoài giờ học, Linh còn tham gia casting phim và TVC để trải nghiệm thực tế. “Mỗi lần casting là một bài học. Có lúc mình thất bại, có lúc được chọn, nhưng dù thế nào, đó đều là những kinh nghiệm quý giúp mình hiểu nghề hơn,” cô chia sẻ.

Chính sự chăm chỉ và cầu thị ấy giúp Linh tự tin hơn mỗi khi đứng trước ống kính- nơi cô được sống trọn vẹn cùng nhân vật và cảm xúc thật.

Nghề diễn là hành trình của sự thấu hiểu

Linh học được cách thấu hiểu và cảm thông với con người hơn thông qua công việc.

Linh tâm sự, diễn xuất là công việc vất vả, nhưng với cô, đó là con đường duy nhất khiến bản thân cảm thấy sống đúng với chính mình. “Nghề diễn cho phép mình hóa thân vào nhiều số phận khác nhau, sống nhiều cuộc đời khác nhau. Nhờ đó, mình học được cách thấu hiểu và cảm thông với con người hơn,” Linh nói.

Trong hành trình học tập, Linh luôn ghi nhớ lời dạy của thầy Mai Viết Cửu, giảng viên kỹ thuật biểu diễn- người đã giúp cô định hình phong cách làm nghề: “Khi diễn viên thực sự hiểu và cảm nhân vật bằng tất cả cảm xúc, thì nhân vật và người diễn trở thành một.” Với Linh, đó là bài học quý giá nhất - vừa là triết lý nghề, vừa là cách sống.

Diễn xuất là con đường duy nhất khiến Mỹ Linh cảm thấy sống đúng với chính mình.

Nói về nguồn động lực, Linh không giấu được sự biết ơn dành cho những người đã truyền lửa nghề cho mình. “Mình may mắn được học với nhiều thầy cô tận tâm, và nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị đi trước. Đặc biệt là anh Huỳnh Chí Hào – Quán quân Gương mặt điện ảnh 2025, và bạn Lê Anh Phú, Á khoa khóa mình, hiện là Tiktoker Tường Hồng Phú. Họ là những người đã tiếp thêm rất nhiều niềm tin và cảm hứng để mình vững bước,” Linh chia sẻ.

Nghệ thuật - con đường gieo mầm giá trị đẹp

Theo Linh, học diễn không chỉ là học kỹ năng mà còn là học cách sống, cách nhìn nhận con người và xã hội. “Qua mỗi vai diễn, mình học thêm về đạo đức, ứng xử, và cả sự thấu cảm. Nghề giúp mình hiểu rằng, mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu chuyện đáng trân trọng,” cô nói.

Được làm nghề giúp cô nàng hiểu rằng: Mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu chuyện đáng trân trọng.

Trong tương lai, Linh mong muốn được góp sức vào những dự án nghệ thuật ý nghĩa - từ sân khấu, điện ảnh cho đến truyền hình. “Mình hy vọng có thể mang đến những sản phẩm nhân văn, chạm được đến cảm xúc và giúp mọi người sống tích cực hơn. Dù chỉ là một phần nhỏ, mình vẫn muốn đóng góp vào sự phát triển của sân khấu và điện ảnh Việt Nam,” Linh bày tỏ.

Giữ “ngọn lửa” đam mê bằng niềm tin và kiên nhẫn

Trước những thử thách, Linh luôn tự nhắc mình nhớ lý do bắt đầu. “Để đứng vững, trước tiên phải tin vào bản thân- tin vào việc mình đang làm, và tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Khi gặp khó khăn, hãy nhớ lại cảm xúc đầu tiên khiến mình yêu nghề, vì đó chính là ngọn lửa giúp mình đi tiếp,” cô chia sẻ.

Theo Linh, để giữ “ngọn lửa” đam mê, người trẻ cần có niềm tin, sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. “Hãy học cách yêu cả những vấp ngã, vì chính chúng dạy mình trưởng thành. Sai thì làm lại, miễn là không bỏ cuộc”.

Và nếu được gửi một lời đến những bạn trẻ đang loay hoay tìm kiếm hướng đi, Linh nhắn nhủ: “Cứ mạnh dạn làm điều mình muốn. Cứ đi, rồi sẽ đến. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua thế đã là một thành công rồi.”

Ảnh: NVCC