Nguyễn Thảo My trở lại đầy bản lĩnh

Trọng Đạt - Mạnh Thắng
TP - Nguyễn Thảo My, từ một tài năng trẻ giàu triển vọng của Đội tuyển Quốc gia đến một VĐV chuyên nghiệp giàu bản lĩnh, đã để lại nhiều dấu ấn trong ngày thi đấu đầu tiên tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Trở lại sau một năm gần như không thi đấu, Thảo My bước vào giải đấu với nhiều cảm xúc bồi hồi xen lẫn lo lắng. Cô thừa nhận bản thân không kỳ vọng quá nhiều, nhưng bất ngờ khi tìm thấy động lực mạnh mẽ để hoàn thành trọn vẹn 18 hố trong ngày mở màn.

“Một năm mới thi đấu lại, tôi thật sự không nghĩ mình còn nhiều “lửa” đến vậy để có thể chiến đấu hết vòng hôm nay, nhất là khi sức khỏe không được tốt”, Thảo My chia sẻ sau khi kết thúc vòng 1 với 75 gậy (+3), tạm dẫn đầu bảng nữ.

Trong suốt ngày thi đấu, Thảo My tạo điểm nhấn bằng một vài cú birdie từ khoảng cách xa, mang lại sự tự tin và hứng khởi. Trước những green khó và thử thách, cô đã đưa bóng vào những vị trí thuận lợi để mở ra cơ hội ghi điểm. Tuy nhiên, việc thiếu thời gian tập luyện trên các sân gió mạnh như FLC Golf Links Quy Nhơn đã bộc lộ hạn chế. Một số cú tee shot chưa tính toán chuẩn xác khiến bóng rơi vào vị trí bất lợi, ảnh hưởng đến chiến thuật chung.

Trong đó, hố số 9 được Thảo My coi là “cái bẫy” thực sự. Fairway hẹp khiến cú phát bóng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng: nếu lệch phải bóng dễ rơi vào bunker, còn nếu lệch trái thì nguy cơ ngoài ranh giới sân là rất cao. “Đứng trên tee box ở hố 9, tôi thường xuyên phải đắn đo. Cú second shot để công cờ cũng cực kỳ thử thách, chỉ cần lệch một chút là bóng đi ra ngoài”, Thảo My nói.

aa.jpg
Ông Nguyễn Huy Tiến đồng hành cùng con gái Thảo My ở 18 hố đấu Ảnh: Mạnh Thắng

Nhìn lại tổng thể, Thảo My hài lòng với kết quả ngày đầu tiên. Hơn cả thành tích, cô cảm nhận rõ niềm vui khi được trở lại không khí thi đấu đỉnh cao, được đối diện với thử thách và chiến thắng chính bản thân mình. “Quan trọng nhất khi đánh giải là cố gắng hết sức, không nhụt chí, thể hiện được ngọn lửa trong mình và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”, Thảo My khẳng định.

Nhà vô địch nữ Quốc gia 3 lần cũng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của golf nữ Việt Nam trong những năm gần đây. Theo cô, chất lượng và số lượng VĐV tham dự các giải đấu ngày càng tăng, tạo nên bức tranh cạnh tranh hấp dẫn và là động lực để mỗi cá nhân nỗ lực hơn. “Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng điều quan trọng là tinh thần thi đấu và cách mỗi người vượt qua giới hạn của chính mình”, Thảo My chia sẻ.

Từ một tài năng trẻ từng ba năm liền vô địch Giải trẻ Quốc gia (2014 - 2016), ba lần lên ngôi tại Giải Nghiệp dư nữ Quốc gia (2014, 2015, 2019), Nguyễn Thảo My đang tiếp tục hành trình khẳng định bản lĩnh trong vai trò một VĐV chuyên nghiệp. Vòng mở màn tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 là minh chứng rõ nét rằng ngọn lửa đam mê trong cô vẫn rực cháy, trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho golf nữ Việt Nam.

Trọng Đạt - Mạnh Thắng
