Nguyễn Trung Cường cán đích đầu tiên cự ly 21km

Nhóm phóng viên

TPO - Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam; Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2026); 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Vận động viên 42km khởi động
Du khách nước ngoài cổ vũ vận động viên trên đường chạy Tiền Phong Marathon.
"'Đón ánh bình minh' là chủ đề của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Nhưng, bình minh mà chúng ta nói đến hôm nay không chỉ là ánh Mặt trời đang dần nhô lên từ phía biển. Đó còn là bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần bảy thập kỷ. Họ đang chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại" - Nhà báo Phùng Công Sưởng.

Tiền Phong Marathon không chỉ là cuộc đua
“Có thể nói, điều kiện hạ tầng rất tốt, đường chạy rất đảm bảo, điều kiện ăn ở, giao thông cũng được hỗ trợ rất tốt. Đây là những tiền đề quan trọng hỗ trợ cho các vận động viên về tham gia giải đấu tại Khánh Hòa. Không những hướng tới các thành tích tốt nhất, các vận động viên còn có thể trải nghiệm những cung đường đẹp, những dịch vụ du lịch tốt, thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh trên địa bàn”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026

'Biển người' ở phố biển Nha Trang
Cự ly 21km xuất phát
Nghi thức hát Quốc ca trước giờ xuất phát
Một năm chuẩn bị hết sức trách nhiệm

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cho biết: Kể từ thời điểm quyết định tổ chức giải đấu tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức đã có những đánh giá, nghiên cứu rất kỹ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức đảm bảo giải đấu được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

“Trong suốt một năm qua, đặc biệt là những tháng gần đây, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, hết sức trách nhiệm để chuẩn bị cho giải đấu”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Vào sáng hôm qua, 28/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ, khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 được tổ chức.

Lễ tưởng niệm có sự tham dự của đông đảo đại biểu và các vận động viên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được dự lễ tưởng niệm, có dịp tưởng nhớ, tri ân, tận mắt chứng kiến những kỷ vật lịch sử kể về “sự kiện bi hùng Gạc Ma” cách đây 38 năm. Nhiều đoàn vận động viên đã nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn di chuyển quanh tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, như một hành động tưởng nhớ những thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo quê hương.

Ngay sau Lễ tưởng niệm, tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma diễn ra Lễ thượng cờ. Đây không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.

Nhóm phóng viên
