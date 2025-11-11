Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người Trung Quốc vẫn chưa dám chi bạo tay

Bình Giang

TPO - Trong dịp lễ hội mua sắm trực tuyến “Ngày Độc thân” năm nay, Alice Zhang, 29 tuổi, nhân viên marketing tại Quảng Châu, miền nam Trung Quốc, chỉ chi tiêu bằng khoảng một nửa so với năm ngoái.

Các tấm biển quảng cáo khuyến khích mua sắm "Ngày Độc thân" ở Bắc Kinh, ngày 10/11. (Ảnh: AP)

Cô Alice Zhang chuyển sang lựa chọn những mặt hàng rẻ hơn sau khi bị giảm hơn 20% lương.

Theo các nhà phân tích, hành vi này điển hình cho xu hướng chi tiêu trong dịp khuyến mãi giống như Black Friday của phương Tây năm nay. “Ngày Độc thân” - Song thập thất 11/11 - được Alibaba khởi xướng từ năm 2009 để khuyến khích người dân mua sắm dịp cuối năm.

“Tôi đã cố gắng cắt giảm chi tiêu”, Zhang nói và cho biết năm nay cô chi khoảng 3.000 nhân dân tệ (421 USD).

Giới quan sát và kinh tế học theo dõi chặt chẽ mức chi tiêu trong "Ngày Độc thân" như một chỉ dấu của nền kinh tế Trung Quốc. Năm nay, thời gian khuyến mãi bắt đầu từ ngày 9/10, sớm hơn vài ngày so với năm 2024, và sẽ kết thúc trong tuần này.

Theo hãng thống kê số liệu bán lẻ Syntun, tính đến ngày 31/10, tổng giá trị giao dịch của "Ngày Độc thân" năm nay đã vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (140 tỷ USD). Năm 2024, doanh số ước tính đạt khoảng 1,44 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Câu hỏi hiện tại là mức chi tiêu của người dân đã thực sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 và giai đoạn suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản đã qua chưa.

Kích cầu nội địa - bao gồm chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp - là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc hiện nay.

Các nhà phân tích cho biết, mức chi tiêu cho những mặt hàng giá trị lớn vẫn ảm đạm vì nhiều người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên nhu yếu phẩm và sản phẩm giá rẻ hơn.

“Niềm tin của các hộ gia đình vẫn khá thấp”, Lynn Song, nhà kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc tại Ngân hàng ING nhận định.

Việc khởi động sớm lễ hội năm nay cho thấy các nhà bán lẻ trực tuyến muốn bù đắp mức yếu kém trong nền kinh tế tiêu dùng, Shaun Rein, giám đốc hãng tư vấn China Market Research Group, cho biết.

“Đây là nỗ lực của các nền tảng lớn như Alibaba và JD.com nhằm thúc đẩy mua sắm. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng”, ông nói.

“Nhiều người phàn nàn mức giảm giá năm nay không thực sự hấp dẫn”, chuyên gia phân tích tiêu dùng độc lập Yaling Jiang cho biết. Ông nói thêm rằng tình trạng “mệt mỏi tiêu dùng” đang tăng lên.

“Ngoài các nhu yếu phẩm, tôi không cần mua gì nhiều", Zhang Shijun, 45 tuổi, nhân viên một cơ sở đào tạo nghề ở Bắc Kinh, chia sẻ.

Sonia Song, một người làm truyền thông tự do ở Quảng Châu, nghi ngờ nhiều nhà bán lẻ tăng giá niêm yết để tạo cảm giác giảm giá sâu trong dịp "Ngày Độc thân". Cô dành nhiều thời gian hơn chỉ để so sánh giá, xem livestream trên Douyin, Xiaohongshu và đối chiếu với Taobao hoặc JD.com.

Gao Liang, nhân viên một câu lạc bộ thể thao và bơi lội ở Bắc Kinh, từng chi từ 3.000 - 5.000 nhân dân tệ mỗi năm trong "Ngày Độc thân" để mua thực phẩm, quần áo và các mặt hàng khác. Nhưng năm nay thu nhập của anh giảm 20%.

“Công việc kinh doanh không tốt, khách hàng ít hơn, có lẽ vì họ cũng cắt giảm chi tiêu cho thể thao và bơi lội”, Gao nói, và cho biết anh chỉ mua những thứ thực sự cần và nếu có giá hời.

“Tôi giờ chỉ mua thứ nào rẻ nhất hoặc đáng tiền nhất”, cô nói.

Các tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc đang mở rộng ra thị trường nước ngoài. Taobao của Alibaba tổ chức khuyến mãi "Ngày Độc thân" tại 20 quốc gia.

Việc Mỹ chấm dứt miễn thuế “de minimis” với các gói hàng giá trị nhỏ ảnh hưởng tiêu cực đến các nền tảng như Shein và Temu, khiến doanh nghiệp Trung Quốc chuyển hướng mạnh hơn sang Đông Nam Á, như Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

