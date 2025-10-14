Người Thủ đô chật vật đưa con đi học, đi làm trong cơn mưa rải rác kéo dài

TPO - Sáng 14/10, cơn mưa rải rác kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng... ùn tắc hàng giờ. Trong mưa, người dân Thủ đô đội mưa, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt để kịp đưa con đến trường, kịp giờ làm.
Xe máy tìm cách len lỏi qua "rừng" ô tô.
Một số người đi xe máy bất chấp quy định an toàn giao thông, đi ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè.
Người dân di chuyển chật vật trong cơn mưa lớn và tắc đường.
Khu vực ga Chùa Láng tắc cứng, nhiều người dân đành leo lên vỉa hè để đi cho kịp giờ.
Giao thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng sang Phạm Hùng gặp nhiều khó khăn.
Mật độ giao thông đông đúc trên đường Hồ Tùng Mậu.
Xe cộ nhích từng chút trên đường trong cơn mưa rào.