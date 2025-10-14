Người Thủ đô chật vật đưa con đi học, đi làm trong cơn mưa rải rác kéo dài

TPO - Sáng 14/10, cơn mưa rải rác kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng... ùn tắc hàng giờ. Trong mưa, người dân Thủ đô đội mưa, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt để kịp đưa con đến trường, kịp giờ làm.