Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người Thủ đô chật vật đưa con đi học, đi làm trong cơn mưa rải rác kéo dài

Duy Phạm - Đức Nguyễn

TPO - Sáng 14/10, cơn mưa rải rác kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng... ùn tắc hàng giờ. Trong mưa, người dân Thủ đô đội mưa, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt để kịp đưa con đến trường, kịp giờ làm.

VIDEO: Người Hà Nội chật vật di chuyển giữa mưa lớn và ùn tắc giao thông.
mua-tac-3.jpg
Ghi nhận của PV, cơn mưa rải rác từ đêm đến sáng nay (14/10) khiến nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Tây Sơn, Láng... nhanh chóng ùn tắc. Một số điểm nóng giao thông tắc nghẽn hàng giờ, người dân di chuyển khó khăn giữa mưa lớn.
tp-mua-tac-9.jpg
Tuyến đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm rơi vào tình trạng tắc nghẽn cục bộ.
tp-mua-tac-11.jpg
Ùn tắc trên tuyến đường này diễn ra suốt nhiều giờ liền.
tp-mua-tac-22.jpg
tp-mua-tac-21.jpg
tp-mua-tac-20.jpg
Xe máy tìm cách len lỏi qua "rừng" ô tô.
tp-mua-tac-18.jpg
Đường Nguyễn Trãi hướng về phía nam bị ùn tắc trong mưa.
tp-mua-tac-15.jpg
Dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một.
tp-mua-tac-17.jpg
tp-mua-tac-13.jpg
Một số người đi xe máy bất chấp quy định an toàn giao thông, đi ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè.
tp-mua-tac-8.jpg
Giao thông trở nên đông đúc tại đoạn Ngã Tư Sở, hướng từ Trường Chinh sang Nguyễn Trãi.
tp-mua-tac-27.jpg
tp-mua-tac-28.jpg
tp-mua-tac-29.jpg
Người dân di chuyển chật vật trong cơn mưa lớn và tắc đường.
tp-mua-tac-7.jpg
Dòng xe trên đường Láng gần như đứng im, chỉ nhích từng bước trong mưa.
tp-lang-3.jpg
tp-lang-2.jpg
tp-lang-1.jpg
Khu vực ga Chùa Láng tắc cứng, nhiều người dân đành leo lên vỉa hè để đi cho kịp giờ.
tp-pvd-2.jpg
tp-pvd-1.jpg
Giao thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng sang Phạm Hùng gặp nhiều khó khăn.
tp-ho-tung-mau-2.jpg
tp-ho-tung-mau-4.jpg
tp-ho-tung-mau-3.jpg
Mật độ giao thông đông đúc trên đường Hồ Tùng Mậu.
z7114104059661-b9abd9cff5bf26e595e2519b10376ab2.jpg
Đường Nguyễn Chí Thanh mặc dù rộng 10 làn xe nhưng cũng chịu cảnh ùn tắc khi trời đổ mưa.
tran-duy-hung-1.jpg
tran-duy-hung-3.jpg
tran-duy-hung-4.jpg
Xe cộ nhích từng chút trên đường trong cơn mưa rào.
tp-mua-tac-1.jpg
Theo dự báo thời tiết, Hà Nội từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, thấp nhất 21-24 độ C.
Duy Phạm - Đức Nguyễn
