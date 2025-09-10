Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe ben vượt ẩu

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà N.M.H. (65 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thuỷ đi vòng xoay Phú Hữu.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi qua cầu Mỹ Thuỷ khoảng 400m, bà H. bất ngờ bị xe ben biển số 50H-902.62 do tài xế Nguyễn Văn Xuân (34 tuổi, quê Lâm Đồng) điểu khiển chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng.

Bà H. ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ nhiều giờ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ben chạy về bãi cách đó vài trăm mét nhưng nhanh chóng bị công an truy tìm, đưa về trụ sở làm việc.

Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ben vượt không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm chết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.