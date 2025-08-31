Người phụ nữ hơn 30 năm miệt mài may cờ Tổ quốc

TPO - Hơn ba thập kỷ qua, bà Nguyễn Kiều Thu (56 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) vẫn miệt mài bên chiếc máy may trong căn nhà nhỏ. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong các ngày lễ lớn có một phần bàn tay bà và chị em trong xóm. Không chỉ là niềm tự hào, nghề may cờ còn giúp nhiều phụ nữ địa phương có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Từ nghề tay trái thành niềm đam mê

Những ngày này, khi Quốc khánh 2/9 đang đến gần, căn nhà của bà Nguyễn Kiều Thu rộn rã tiếng máy may, tiếng kéo cắt vải hòa cùng tiếng trò chuyện của gần chục chị em trong xóm. Từng tấm vải đỏ được cắt tỉ mỉ, từng ngôi sao vàng năm cánh ghép ngay ngắn, qua đôi tay khéo léo dần thành những lá cờ rực rỡ chuẩn bị tung bay trong ngày lễ lớn.

Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề, bà Nguyễn Kiều Thu vẫn bền bỉ may từng lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

“Mỗi người một việc, người ghép sao, ráp viền, cắt vải. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện, có khi cả đêm không ngủ để kịp giao cờ cho các cơ quan, trường học trong tỉnh”, bà Thu chia sẻ với PV Tiền Phong.

Trung bình, mỗi ngày nhóm có thể làm xong khoảng 200 lá cờ. Vào dịp cao điểm như 30/4, 2/9 hay Đại hội Đảng các cấp, nhu cầu tăng gấp đôi, buộc mọi người phải chia ca, làm xuyên đêm.

Bà Thu kể: “Những năm 1992-1993, tôi làm việc ở huyện Tân Hiệp (cũ) và được phân công mua cờ Đảng, cờ nước về treo tại cơ quan. Ngày đó, muốn mua cờ đẹp, bền rất khó. Nhiều nơi bán vải mỏng, chỉ may không tốt, treo lên vài hôm đã rách. Tôi nghĩ cờ là thiêng liêng, không thể làm qua loa. Có sẵn nghề thợ may, tôi bắt đầu tự mày mò học cách may sao cho chuẩn”.

Sau đó, bà Thu quyết định đầu tư máy móc, rủ thêm chị em trong xóm cùng tham gia. Từ vài chục lá ban đầu, đến nay mỗi năm cơ sở của bà cung cấp hàng chục nghìn lá cờ cho các cơ quan, trường học trong tỉnh.

Bà Thu từng công tác tại Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hiệp (cũ), hiện là cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Thạnh Đông.

Công việc không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bà, mà còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ lớn tuổi, khó xin vào công ty, xí nghiệp. Thu nhập bình quân của mỗi người từ 3-6 triệu đồng/tháng, có người làm nhiều đạt đến 7- 8 triệu.

Gian nan và niềm tự hào

May cờ không dễ. Mỗi lá phải trải qua nhiều công đoạn: đo, cắt, ráp, may viền, ghép sao. Chỉ cần một đường chỉ lệch hay một ngôi sao lệch trục là phải tháo may lại. “Có hôm ngồi tháo chỉ đến rát cả tay, mắt nhòe đi vì kim chỉ. Nhưng khi thấy lá cờ hoàn chỉnh tung bay ngày lễ, bao vất vả đều tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào”, bà Thu chia sẻ.

Để đảm bảo chất lượng, mỗi lá cờ do bà Thu làm ra đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kích thước và màu sắc. Ban đầu, sản phẩm chỉ phục vụ trong phạm vi xã. Nhưng nhờ uy tín và sự chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ, cờ của bà Thu dần được đặt may ở các xã khác trong huyện, rồi lan tỏa ra nhiều địa phương trong tỉnh.

Bà Nguyễn Kiều Thu tỉ mỉ may từng đường kim mũi chỉ trên lá cờ Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cơ sở nhỏ của bà còn sản xuất thêm cờ phướn, cờ dây, cờ để bàn phục vụ cho trường học, cơ quan, đoàn thể. Bên cạnh đó, để duy trì việc làm quanh năm cho chị em trong xóm, bà còn nhận thêm các đơn hàng may đồng phục học sinh...

“Điều quý nhất không phải thu nhập của tôi, mà là nhờ nghề này, nhiều chị em khó khăn có thêm việc làm, có đồng ra đồng vào. Nhiều phụ nữ lớn tuổi, không thể xin vào công ty, nay vẫn có thể may cờ ngay tại nhà”, bà Thu tự hào chia sẻ.

Chính quyền địa phương cũng quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay để bà và các chị em mua máy may, mua vải, duy trì nghề.

Hơn 30 năm gắn bó, bà Thu âm thầm giữ lửa cho nghề may cờ, coi đó là cách góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ niềm tự hào dân tộc.

Ba thập kỷ qua, từ bàn tay bà Thu, những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay khắp An Giang, mà còn vươn tới tận vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Với bà Thu, may cờ không đơn thuần là kế sinh nhai, mà là hành trình bền bỉ để lan tỏa tình yêu Tổ quốc.

Công việc may cờ mang lại nguồn thu nhập cho nhiều lao động địa phương.