Người lính hiến tạng cứu tám mạng người

TPO - Ngày 10/11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin vừa thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não rất đặc biệt khi bác sĩ chia gan ngay từ trong ổ bụng người hiến để ghép cho 2 bệnh nhân khác. Ca ghép đa tạng đã cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân đang chờ ghép.

Người hiến là một nam quân nhân 55 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ và rối loạn lipid máu. Ngày 4/11, ông nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, khó nói, được chẩn đoán nhồi máu não cấp hố sọ sau do tắc đỉnh động mạch thân nền, hẹp khít động mạch đốt sống hai bên. Dù đã được can thiệp lấy huyết khối và điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi. Với tấm lòng nhân ái, gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tạng để cứu giúp những người khác đang cận kề cái chết.

Bác sĩ thực hiện ca ghép đa tạng.

Ngay trong sáng 9/11, Bệnh viện tổ chức hội chẩn liên viện dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS, TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện, thống nhất phương án lấy và ghép đa tạng. Hàng trăm y bác sĩ được huy động, làm việc xuyên ngày đêm với tinh thần “tất cả vì người bệnh”.

Từ nguồn tạng hiến, Bệnh viện đã ghép tim cho một bệnh nhân; chia gan để ghép cho hai người (một người lớn tại Bệnh viện 108 và một trẻ em tại Bệnh viện Vinmec); ghép hai thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương, đồng thời bảo quản hai giác mạc chờ ghép cho hai bệnh nhân phù hợp.

Đặc biệt, kỹ thuật chia gan trong bụng (In-Situ Split Liver Transplantation) tiếp tục được Bệnh viện 108 làm chủ. Đây là kỹ thuật phức tạp hàng đầu trong lĩnh vực ghép gan, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và độ chính xác cao. Theo PGS, TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, kỹ thuật này giúp bảo tồn tưới máu gan, giảm tổn thương mảnh ghép và rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh. Tính đến nay, Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công 7 ca chia gan, cứu sống đồng thời cả người lớn và trẻ em.

Kíp phẫu thuật thực hiện ghép tim.

“Bệnh nhân từng được đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái, vì vậy cuộc mổ sẽ khó khăn vì rất dính, cần phải bảo đảm, tính toán về mặt chiến thuật, kỹ thuật rất kỹ càng. Do đã có kinh nghiệm, cùng sự phối hợp giữa các khâu phù hợp, chúng tôi đã rút ngắn thời gian thiếu máu của quả tim chỉ còn 80 phút (từ lúc kẹp động mạch chủ ở người hiến đến khi tim được tái tưới máu ở người nhận)”, TS, Ngô Vi Hải – Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực cho biết.

Cùng thời điểm, tại hai phòng mổ khác, các kíp ghép thận đang khẩn trương tiến hành ghép thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đối với 2 ca ghép thận, cả hai thận ghép đều hoạt động tốt, tốc độ dòng tiểu mỗi thận khoảng 300ml/giờ đầu, nước tiểu trong. Các bệnh nhân đều trong tình trạng tốt.

Đến 19h30 tối 9/11, trái tim được ghép bắt đầu đập nhịp đầu tiên trên màn hình monitor, đánh dấu thành công của ca ghép tim cho bệnh nhân suy tim giai đoạn D. Hai ca ghép thận được tiến hành song song, cả hai quả thận đều hoạt động tốt, lượng nước tiểu sau ghép đạt khoảng 300 ml/giờ đầu. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ghép gan, thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt; bệnh nhân ghép tim được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Phía sau ca ghép là nghĩa cử cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” – sẵn sàng hiến tặng thân thể mình để mang lại sự sống cho đồng đội, đồng bào. TS, bác sĩ Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, việc phát hiện và quản lý hiệu quả nguồn hiến tạng chết não là yếu tố then chốt giúp mở rộng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nặng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến – những người đã vượt qua nỗi đau mất mát để trao đi hy vọng sống, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: “Cho đi là còn mãi”.