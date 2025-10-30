Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông ở dưới giếng

TPO - Người dân đi làm đồng tại thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) tá hỏa khi phát hiện một thi thể dưới giếng nước ở giữa đồng.

Chiều 30/10, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn người dân vừa phát hiện một thi thể dưới giếng nước giữa đồng ruộng trồng hành tại thôn Thanh Thủy.

“Người này đã chết nhiều ngày, bởi thi thể đang trong quá trình trương phình và phân hủy”, ông Hiền nói.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tại cánh đồng Động Triều, một người dân trong lúc đi làm đồng nhìn xuống giếng nước giữa đồng và phát hiện một thi thể nằm dưới giếng. Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng.

Hiện Công an xã Vạn Tường và chính quyền địa phương đang bảo vệ hiện trường, chờ Công an tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T. (74 tuổi, trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn).

Theo thông tin từ gia đình, ông T. đã rời khỏi nhà từ sáng ngày 27/10, và kể từ đó gia đình không thể liên lạc được với ông.