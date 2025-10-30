Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông ở dưới giếng

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân đi làm đồng tại thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) tá hỏa khi phát hiện một thi thể dưới giếng nước ở giữa đồng.

Chiều 30/10, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn người dân vừa phát hiện một thi thể dưới giếng nước giữa đồng ruộng trồng hành tại thôn Thanh Thủy.

“Người này đã chết nhiều ngày, bởi thi thể đang trong quá trình trương phình và phân hủy”, ông Hiền nói.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tại cánh đồng Động Triều, một người dân trong lúc đi làm đồng nhìn xuống giếng nước giữa đồng và phát hiện một thi thể nằm dưới giếng. Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng.

Hiện Công an xã Vạn Tường và chính quyền địa phương đang bảo vệ hiện trường, chờ Công an tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T. (74 tuổi, trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn).

Theo thông tin từ gia đình, ông T. đã rời khỏi nhà từ sáng ngày 27/10, và kể từ đó gia đình không thể liên lạc được với ông.

Nguyễn Ngọc
#Phát hiện thi thể dưới giếng nước #Vụ chết chưa rõ nguyên nhân #Tìm hiểu vụ việc tại Quảng Ngãi #Người đàn ông mất tích và tử vong #Điều tra nguyên nhân cái chết

Xem thêm

Cùng chuyên mục