Người đàn ông ôm thi thể mẹ giữa dòng lũ

TPO - Lũ vừa rút, xóm nhỏ Phú Lương (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chìm trong không khí tang thương. Nỗi đau đậm nhất nơi tổ 16, thôn Phú Lương là câu chuyện ông Lê Tấn Hưng (67 tuổi) ôm thi thể mẹ suốt đêm giữa dòng lũ dữ.

Sau nhiều ngày bị nhấn chìm do mưa lũ, con đường thôn Phú Lương (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nay đã hiện hình, phủ lớp bùn non dày, đồ đạc mắc kẹt trong đống hoang tàn.

Người dân đi qua căn nhà của mẹ con ông Lê Tấn Hưng ở tổ 16 (thôn Phú Lương) đều chậm lại, ánh mắt lặng đi như thể trong gió vẫn còn vọng tiếng gọi yếu ớt của người đàn ông già bệnh tật tìm cách giữ mẹ lại giữa dòng nước lạnh.

Ông Hưng nằm co ro trên chiếc giường còn đẫm nước.

Theo người dân tổ 16, ông Hưng sức khỏe yếu, vốn mang nhiều bệnh, sống đơn chiếc. Cụ Nguyễn Thị Nhiễu (mẹ ông Hưng, 90 tuổi) là người thân duy nhất, cũng là chỗ dựa duy nhất của nhau qua bao năm tháng.

Đêm 19/11, mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về trong chớp mắt. Trong căn nhà nhỏ tối om, ông Hưng run rẩy nhưng vẫn gắng sức kê ghế, nhấc từng thứ để đưa mẹ lên cao. Nước dâng đến đâu, ông lại nâng mẹ lên thêm chừng ấy, cố giữ bà khỏi giá lạnh. Nhưng sức người nhỏ bé trước thiên tai, đến chiều 20/11, cụ Nhiễu yếu dần rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay con trai.

Đường sá phường Đông Hoà tan nát sau lũ. Ảnh: Huỳnh Thuỷ.

Trời tối đen, nước ngoài sân vẫn xoáy cuộn. Ông Hưng không còn chút sức lực, chỉ biết ôm chặt lấy thân mẹ, như sợ chỉ cần lơi tay, dòng nước sẽ cuốn bà đi. "Suốt đêm tôi cứ ôm mẹ… sợ tuột tay ra là mẹ trôi mất", câu nói đứt quãng của ông khiến những người hàng xóm nghe lại cũng đỏ hoe mắt.

Sáng hôm sau, khi nước rút bớt, ông mới có thể gọi người làng tới giúp đưa mẹ ra ngoài lo hậu sự. Lúc ấy, ông Hưng kiệt sức, nằm co ro trên chiếc giường còn đẫm nước, lạnh run và lịm đi vì đau đớn. Di ảnh cụ Nhiễu đặt trên bàn thờ tạm dựng bằng vài tấm gỗ khô vẫn còn loang bùn, khói hương nghi ngút quyện vào gian nhà trống trải.