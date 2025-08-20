Người đàn ông dập nát chân, tay nghi do cục sạc điện thoại tự chế phát nổ

TPO - Người đàn ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay bên phải cùng 1 phần đùi phải bị dập nát. Tại hiện trường, có hai chiếc điện thoại nối dây vào cục sạc tự chế không còn nguyên vẹn.

Ngày 20/8, đại diện Bệnh viện đa khoa Bình Phước (Đồng Nai) xác nhận, vừa chuyển tuyến một ca bệnh lên TPHCM để tiếp tục điều trị.

Trước đó vào tối 19/8, bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp một người đàn ông trong tình trạng dập nát bàn tay cùng một phần đùi bên phải.

Bệnh nhân là ông T.T.Q. (49 tuổi). Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, người dân phát hiện ông Q. nằm thoi thóp trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai). Khi người dân tới kiểm tra thì phát hiện bàn tay bên phải cùng 1 phần đùi phải của nạn nhân bị dập nát nên nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Người đàn ông bị thương nặng sau tiếng nổ

Cục sạc có hai dây nối vào hai điện thoại

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Phước đã đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường có hai chiếc điện thoại bị hư hỏng, 1 cục sạc pin nghi tự chế không còn nguyên vẹn.

Theo lời người dân sống gần hiện trường, trước khi phát hiện người đàn ông bị thương, họ nghe tiếng nổ lớn.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.