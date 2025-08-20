Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Người đàn ông dập nát chân, tay nghi do cục sạc điện thoại tự chế phát nổ

HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay bên phải cùng 1 phần đùi phải bị dập nát. Tại hiện trường, có hai chiếc điện thoại nối dây vào cục sạc tự chế không còn nguyên vẹn.

Ngày 20/8, đại diện Bệnh viện đa khoa Bình Phước (Đồng Nai) xác nhận, vừa chuyển tuyến một ca bệnh lên TPHCM để tiếp tục điều trị.

Trước đó vào tối 19/8, bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp một người đàn ông trong tình trạng dập nát bàn tay cùng một phần đùi bên phải.

Bệnh nhân là ông T.T.Q. (49 tuổi). Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, người dân phát hiện ông Q. nằm thoi thóp trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai). Khi người dân tới kiểm tra thì phát hiện bàn tay bên phải cùng 1 phần đùi phải của nạn nhân bị dập nát nên nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

dn.jpg
Người đàn ông bị thương nặng sau tiếng nổ
dn-1.jpg
Cục sạc có hai dây nối vào hai điện thoại

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Phước đã đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường có hai chiếc điện thoại bị hư hỏng, 1 cục sạc pin nghi tự chế không còn nguyên vẹn.

Theo lời người dân sống gần hiện trường, trước khi phát hiện người đàn ông bị thương, họ nghe tiếng nổ lớn.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG
#tự chế #sạc pin #điện thoại #phát nổ #nát #bị thương #Nguyễn Huệ #bàn tay dập nát #cấp cứu #Đồng Nai #Bình Phước

Xem thêm

Cùng chuyên mục