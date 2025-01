Tự chế pháo nổ, nhiều học sinh ở Khánh Hòa nhập viện cấp cứu

TPO - Trong vòng chưa tới 1 tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà đã tiếp nhận 5 trường hợp bị thương nặng do tự chế pháo nổ. Điều đáng nói, nạn nhân của các vụ việc này hầu hết là các em học sinh, tự ý mua nguyên liệu và tự chế pháo theo hướng dẫn trên internet.

Đa số nạn nhân là học sinh

Ngày 8/1, BSCKII Phạm Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Trong vòng chưa tới 1 tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp bị thương nặng do pháo tự chế nổ và phải nhập viện điều trị. Ca mới nhất là bệnh nhi N.N.P (12 tuổi, ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện tối 5/1 trong tình trạng có nhiều tổn thương ở vùng da mặt, có dị vật trong mắt, xây xát trên hai cánh tay, hai bàn chân bị thương khá nặng.

Trước đó, ngày 1/1, bệnh nhi B.G.H (10 tuổi, ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cũng nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp, bàn tay trái mất xương ngón tay, mặt bị xây xát nhiều nơi, vùng da quanh mắt trái bị bỏng, tụ máu và sưng. Các bác sĩ của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng đã mổ cấp cứu cắt lọc, khâu mỏm cụt, khâu vết thương. Hiện bệnh nhi vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Theo bác sĩ Thành, đối với bệnh nhi B.G.H, do vết thương nặng nên bàn tay của bé có thể sẽ để lại di chứng làm giảm hoặc mất chức năng của bàn tay. “Các trường hợp nhập viện do pháo nổ trong thời gian vừa qua đều trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp. Trước đó, có một bệnh nhi ở Ninh Hòa dù đã được xuất viện nhưng khả năng để lại di chứng rất cao ở vùng mắt và tai do vụ nổ pháo gây thủng màng nhĩ”, bác sĩ Thành cho hay.

Những ca bệnh nghiêm trọng liên quan đến nổ pháo tự chế, nạn nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh, nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật và những nguy hiểm tiềm ẩn từ hành vi chế tạo pháo. Theo như khai nhận của các em thì vật liệu nổ được các em tự mua trên mạng hoặc mua từ bạn bè, sau đó xem các video hướng dẫn chế tạo pháo trên internet để làm theo rồi gây ra các vụ nổ.

Cần quản lý nghiêm

Bác sĩ Phạm Đình Thành thông tin, tai nạn do pháo nói chung và pháo nổ tự chế nói riêng đều rất nguy hiểm, không chỉ gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng mà còn gây các vết thương nghiêm trọng, thường gặp ở các vị trí như vùng mặt, mắt, tay, cổ. Các vết thương này có thể gây phù nề, cản trở hô hấp, trường hợp nặng có thể gây suy hô hấp, tử vong. Vết bỏng nặng vùng mặt, cổ có khả năng để lại những di chứng về thẩm mỹ, ảnh hưởng đến cuộc sống về sau.

“Điều quan trọng nhất là vấn đề sơ cứu ngay khi xảy ra vụ nổ, các phụ huynh cố gắng loại bỏ các dị vật gây nổ ra khỏi vết thương, rửa vết thương bằng nước muối sinh lý và cầm máu, băng ép vết thương. Sau đó, phụ huynh nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời”, bác sĩ Thành khuyến cáo.

Theo bác sĩ Thành, nhà trường và gia đình cần quản lý nghiêm, giáo dục giúp các em hiểu, nâng cao ý thức và tuyệt đối không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau các vụ nổ do pháo tự chế liên quan đến các em học sinh, sở này đã làm việc trực tiếp với công an tỉnh để nắm tình hình cụ thể, ra văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục, các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Văn bản thông tin rõ về các trường hợp học sinh tự ý mua vật liệu nổ trên internet, chế tạo pháo gây nổ, đồng thời cho học sinh và phụ huynh ký cam kết về việc không mua, tàng trữ và sử dụng chất nổ.