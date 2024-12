Pháo tự chế phát nổ, nam sinh ở Bình Dương mất bàn tay

TPO - Nam sinh học lớp 9 ở Bình Dương bị mất một bàn tay khi cùng nhóm bạn mang pháo tự chế ra bờ kênh để thử.

Chiều 28/12, lực lượng chức năng phường An Thạnh (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) sau khi nắm được thông tin đã tới hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh bị thương nặng do nổ pháo.

Thông tin ban đầu, trưa 27/12, sau khi đi học về em N.A.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9) cùng nhóm bạn mang pháo tự chế ra bờ kênh gần nhà để thử.

Lúc bấy giờ pháo phát nổ khiến hai bàn tay em K. bị thương nặng, trong đó một bàn tay bị nát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, em K. được bạn bè dùng xe đạp điện chở tới một phòng khám gần hiện trường để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, phòng khám đã chuyển nam sinh đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để tiếp tục cấp cứu.

Theo thông tin từ người nhà, bé K. nhập viện vào chiều 27/12, trong tình trạng chấn thương cả 2 bàn tay. Trong đó, bàn tay phải bị dập nát, có nhiều dị vật, phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, tạo mỏm cụt. Bàn tay trái bị thương 3 ngón, được băng bó, cầm máu, khâu vết thương.