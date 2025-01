‘Nóng’ tình trạng học sinh mua hóa chất tự chế pháo nổ dịp Tết

TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc học sinh, thanh niên tự chế pháo nổ để sử dụng hoặc bán trái phép.

Giáp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ngày càng có nhiều trường hợp thanh thiếu niên, học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ để sử dụng trái phép. Vấn đề này đã gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, thậm chí có những trường hợp tử vong vì chế pháo.

Trước tình trạng trên, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã tăng cường các giải pháp đấu tranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến pháo nổ. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động đến các trường học, hộ kinh doanh và từng hộ gia đình trên địa bàn về tác hại cũng như các chế tài xử phạt, quy định pháp luật liên quan.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 15 ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thị xã Thái Hòa đã liên tiếp phát hiện 17 vụ, 19 đối tượng vi phạm về pháo. Trong đó có 10 vụ, 12 đối tượng tàng trữ, chế tạo pháo và 7 vụ, 7 đối tượng sử dụng pháo. Đặc biệt trong đó nhiều vụ việc là học sinh, thanh thiếu niên tự chế pháo nổ để sử dụng trái phép dịp Tết.

Điển hình, vào khoảng 15h30 phút ngày 31/12/2024, Công an xã Nghĩa Thuận bắt 1 vụ, 2 đối tượng gồm: C.A.T. (SN 2011) và C.T.T. (SN 2011, cùng trú tại xóm 1, xã Nghĩa Thuận), đều là học sinh trên địa bàn đang có hành vi sản xuất pháo nổ. Tại hiện trường, công an thu giữ 42 quả pháo thành phẩm và 4 hộp tiền chất nổ gồm: 1 hộp lưu huỳnh, 1 hộp KCLO3, 1 hộp Natri, 1 hộp thuốc pháo (đã được trộn).

Cùng ngày, Công an xã Tây Hiếu đã bắt N.T.L. (SN 2008, trú tại xã Tây Hiếu), là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo. Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ 200 quả pháo bi và 11 quả pháo tự chế có tổng trọng lượng khoảng 4,8kg.

Trước đó, Công an xã Nghĩa Mỹ đã bắt giữ T.A.D. (SN 2011) và T.P.S. (SN 2012, đều trú tại xã Nghĩa Mỹ) về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Những vụ việc trên cho thấy, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về pháo ngày càng diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài thực hiện công tác tuyên truyền, Công an Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ.

Theo thống kê, qua 2 tháng triển khai đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 239 vụ, 336 đối tượng, thu giữ 3,7 tấn pháo. Trong đó có nhiều vụ án lớn.