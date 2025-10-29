Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người đàn ông bị truy đuổi, trốn vào nhà văn hóa ở Hải Phòng cầu cứu cộng đồng mạng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Thiên Hương đang điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc anh Vũ M.H (33 tuổi, quê Lào Cai) bị nhóm người truy đuổi phải chạy vào nhà văn hóa thôn 2, phường Thiên Hương (Hải Phòng) trốn và cầu cứu cộng đồng mạng hỗ trợ.

Trước đó, đêm 28/10, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội Facebook lan tỏa, chia sẻ thông tin anh Vũ M.H cầu cứu cộng đồng mạng hỗ trợ trình báo công an do bản thân bị các đối tượng đuổi đánh, phải trốn trong nhà văn hóa thôn 2, thuộc phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Nội dung cầu cứu thể hiện: “Cả nước cứu em với. Em cho thuê xe và người ta cắm xe em, em tìm được xe rồi nhưng bị người ta truy đuổi, trốn trong nhà văn hóa. Em gọi 113 rất nhiều mà không được, ai ở gần gọi công an giúp”.

vf9-8432.jpg
Anh Vũ M.H đăng tải thông tin cầu cứu cộng đồng mạng hỗ trợ trình báo công an do nghi bị các đối tượng đuổi đánh khi đi tìm ôtô VF9.

Ngay sau khi thông tin đăng tải trên các hội nhóm mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều thành viên ở Hải Phòng đã bình luận, xác định vị trí nhà văn hóa thôn 2, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), đồng thời hỗ trợ trình báo công an địa phương.

Ngay trong đêm, cán bộ thuộc Công an phường Thiên Hương đã có mặt tại nhà văn hóa thôn 2 để giải cứu anh Vũ M.H và mời một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Đêm 28, sáng 29/19 Công an phường Thiên Hương đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ làm việc với anh Vũ M.H và những người liên quan để xác minh, làm rõ.

Bước đầu, cảnh sát xác định, anh Vũ M.H (SN 1992, quê tỉnh Lào Cai) cho anh Thân V.T (SN 1996, ở xã Việt Khê, TP Hải Phòng) thuê chiếc ô tô VF9 màu xám, nhãn hiệu Vinfast mang BKS 24A-303.xx. Hai bên thỏa thuận đặt cọc và thống nhất lịch trả tiền thuê xe.

thienhuong.jpg
Trụ sở Công an phường Thiên Hương, TP Hải Phòng sáng 29/10.

Chiều 28/10, do hai bên chưa thỏa thuận được việc đưa xe đi bảo dưỡng nên Vũ M.H bắt xe từ Hà Nội về Hải Phòng để di chuyển đến vị trí định vị xe. Sau đó, anh Vũ M.H đến khu vực nhà dân, nơi chiếc VF9 đỗ và hỏi một số người địa phương.

Anh Vũ M.H đi một mình vào ban đêm đến và hỏi và có lời qua tiếng lại với nhóm thanh niên địa phương tại vị trí xe đỗ. Anh Vũ M.H sau đó sợ hãi và bỏ chạy vào nhà văn hóa thôn trốn rồi đăng tin lên mạng xã hội cầu cứu.

thienhuong2.jpg
Nhà văn hóa thôn 2, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), nơi anh Vũ M.H trốn và đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội.

Vụ việc đang được Công an phường Thiên Hương phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, làm rõ.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #cầu cứu #công an phường #nhà văn hóa thôn #an ninh trật tự

