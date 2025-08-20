Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân dùng mũ bảo hiểm, gạch đá 'đặt chỗ' nộp hồ sơ: Chủ tịch xã nói gì?

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người dân đặt nón bảo hiểm, gạch đá để giữ chỗ nộp hồ sơ. Sự việc xảy ra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar, Đắk Lắk.

Ngày 20/8, ông Nguyễn Minh Chuyền - Chủ tịch UBND xã Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận có việc người dân xếp hàng tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã bằng cách đặt nón bảo hiểm để đặt chỗ.

tienphong-9.jpg
Người dân dùng mũ bảo hiểm để đặt chỗ. Ảnh: Mạng xã hội.

Ông Chuyền cho biết, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar có cả bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đất đai tỉnh tiếp nhận hồ sơ, dẫn đến số lượng người đến đăng ký làm việc rất đông.

Phần lớn người dân đến làm thủ tục đất đai, chủ yếu là nông dân, thường đến rất sớm từ 4-5 giờ sáng để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ sớm rồi trở về với công việc trên nương rẫy.

Tuy nhiên, khi việc xếp hàng trở nên mệt mỏi, một số người dân đã đặt mũ bảo hiểm để giành chỗ, tạo ra những hình ảnh không đẹp.

tienphong-3.jpg
Phần lớn người dân đi làm thủ tục đất đai. Ảnh: Mạng xã hội

Chủ tịch UBND xã Ea Kar cũng cho biết, trước tình trạng này, lãnh đạo xã đã trực tiếp vận động bà con xếp hàng ngay ngắn và chỉ đạo cán bộ, nhân viên cung cấp ghế cho người dân ngồi. Tuy nhiên, sau một thời gian, tình hình lại trở về như cũ, bà con lại tiếp tục "đặt chỗ" bằng mũ bảo hiểm.

tienphong-433.jpg
Hình ảnh người dân xếp hàng bằng gạch đá, mũ bảo hiểm. Ảnh: Mạng xã hội

Để giải quyết vấn đề, xã Ea Kar đã cắt cử cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa từ lúc 6 giờ sáng, hướng dẫn bà con bốc số và xếp hàng theo quy định, không sử dụng gạch đá hay mũ bảo hiểm. Chính quyền xã cũng sẽ làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tìm giải pháp, hoặc đề nghị đơn vị chuyển về trụ sở khác.

Đồng thời, chính quyền xã đã báo cáo sự việc với đoàn công tác của HĐND tỉnh khi các đơn vị xuống xã làm việc, nhằm tìm ra phương án cải thiện tình hình phục vụ hành chính công tại địa phương.

Trước đó hình ảnh người dân dùng mũ bảo hiểm, gạch đá để “đặt chỗ” được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Ea Kar #hành chính công #đặt chỗ #nộp hồ sơ #đất đai #xếp hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục