Ngôi sao dạy diễn xuất cho Võ Điền Gia Huy - Ma Ran Đô, có duyên với dàn "F4 nam thần" đình đám

Gần đây, khán giả bắt đầu gọi tên F4 nam thần điện ảnh Việt đương đại gồm Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng và Quốc Anh. Dàn nam diễn viên 9X này có nhiều điểm chung thú vị, trong đó có 2 cái tên chung một người thầy đào tạo diễn xuất.

Cụ thể, NSƯT Hữu Châu chính là người thầy dìu dắt Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô. Vừa qua vào ngày 30/4, nam nghệ sĩ chia sẻ lại hình ảnh năm xưa của anh và học trò Võ Điền Gia Huy. Gia Huy cũng gọi NSƯT Hữu Châu bằng "thầy", cho thấy mối quan hệ gắn bó của cả hai dù hiện tại, sao nam sinh năm 1996 đã bùng nổ danh tiếng với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Võ Điền Gia Huy nhắn gửi thân thương đến thầy Hữu Châu.

Võ Điền Gia Huy là học trò của NSƯT Hữu Châu.

Tương tự, Ma Ran Đô là một trong những học trò nổi tiếng của thầy Hữu Châu. Nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh, bình luận thân thiết với thầy trên mạng xã hội, tạo nên nhiều chủ đề hài hước. Nam chính Nụ Hôn Bạc Tỷ cũng xuất hiện bên thầy trong những dịp quan trọng, như ngày Nhà giáo Việt Nam hay thời điểm NSƯT Hữu Châu ra mắt sách. Hiện tại, Ma Ran Đô đã thành danh, trở thành một trong những gương mặt tân binh sáng giá của điện ảnh Việt với chuỗi 3 phim trăm tỷ liên tiếp.

Ma Ran Đô cũng được NSƯT Hữu Châu đào tạo diễn xuất.

Ngoài vai trò là thầy của Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô, NSƯT Hữu Châu còn có "cơ duyên" với hai cái tên còn lại trong F4 - Trần Ngọc Vàng và Quốc Anh. Cả hai chàng trai đều từng đóng phim Giấc Mơ Của Mẹ cùng NSƯT Hữu Châu, trong đó Trần Ngọc Vàng vào vai con trai út. Thời điểm Trần Ngọc Vàng đóng các phim như Tử Chiến Trên Không hay Heo 5 Móng, NSƯT Hữu Châu đều đăng bài ủng hộ.

Cả Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng cũng có những thành tích ấn tượng không kém cạnh Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô. Quốc Anh tham gia nhiều dự án điện ảnh trăm tỷ như Bộ Tứ Báo Thủ, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và Thỏ Ơi!!, còn Trần Ngọc Vàng vừa "bỏ túi" Heo 5 Móng với doanh thu vượt 100 tỷ đồng ngoạn mục.

NSƯT Hữu Châu đóng phim cùng Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng.

Ngoài những cái tên "nam thần" trên, NSƯT Hữu Châu còn có nhiều học trò tài năng, nổi danh trong làng giải trí Việt. Tiêu biểu phải kể đến Minh Dự, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Trần Phong, Hữu Đằng... đều có chỗ đứng trong mảng diễn xuất phim ảnh và sân khấu. Trong năm 2026, nam nghệ sĩ kỳ cựu cũng tham gia nhiều dự án phim đặc sắc như Nhà Mình Đi Thôi hay nổi bật nhất là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, trong đó ông ghi điểm với vai người cha câm điếc.