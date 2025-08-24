Ngoại hạng Anh Fulham vs MU 1-1 (H2): MU thủng lưới

time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ MU chỉ còn 5 phút để tìm kiếm chiến thắng trước Fulham. report KHÔNG VÀO! Maguire suýt lập công 88': Từ quả đá phạt góc của Mbeumo, Maguire chọn đúng điểm rơi đánh đầu lái bóng hiểm hóc. Thủ môn Leno đã chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng đi chệch cột dọc Fulham trong gang tấc. substitution MU thay... 2 hậu vệ 87': Trong lúc MU cần bàn thắng, HLV Ruben Amorim bất ngờ thay 2 trung vệ. Ông đưa Maguire và Heaven vào sân thay Yoro và Shaw. report Khung thành MU chao đảo 84': Các cầu thủ MU xuống sức trông thấy và họ để cho Fulham đưa bóng vào vòng cấm rất dễ dàng. Tete vừa có bóng rất thoáng, nhưng đường chuyền ra của anh cho Jiminez lại không hợp lý, khiến Fulham lỡ cơ hội ghi bàn. report Sesko mất hút trên sân 78': Sesko hoàn toàn mất hút trên sân. Hàng tiền vệ của MU không cầm được bóng khiến hàng công của họ thi đấu rất rời rạc. goal VÀO! Smith-Rowe gỡ hòa 1-1 cho Fulham 71': Dalot mắc sai lầm ngớ ngẩn, để mất bóng ở cánh phải của MU. Iwobi tạt bóng cực kỳ khó chịu giúp Smith Rowe âm thầm băng lên dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa cho Fulham. report Iwobi sút xa không thành công 63': Iwobi vừa có pha sút xa cực mạnh, nhưng bóng vẫn không thể vượt qua hàng thủ áo đỏ. goal VÀO! Yoro mở tỷ số cho MU 59': Từ quả đá phạt góc của Mbeumo, Yoro bật cao đánh đầu dũng mãnh. Bóng đập trúng lưng Muniz bật vào lưới Fulham trong sự bất lực của Leno. 1-0 cho MU. substitution Sesko vào sân 53': HLV Ruben Amorim quyết định đưa Dalot và Sesko vào sân thay Diallo và Casemiro. Như vậy, Mount sẽ lùi về đá tiền vệ trung tâm với Bruno Fernandes. report KHÔNG VÀO! Andersen đánh đầu dũng mãnh 52': Từ quả đá phạt góc của Fulham, Andersen bật cao đánh đầu dũng mãnh đưa bóng sát xà ngang. report MU chuệch choạc 50': Trong những phút đầu hiệp 2, MU đang chơi chuệch choạc và bị Fulham ép sân. start Hiệp 2 bắt đầu report HẾT HIỆP 1: Fulham 0-0 MU MU tiếp tục có màn trình diễn tốt khi làm khách trước Fulham, nhưng thiếu sự chính xác để ghi bàn. Trong khi Cunha vẫn đen đủi thì Bruno Fernandes gây thất vọng lớn khi sút phạt đền không thành công. report KHÔNG VÀO! Bayindir lại mắc sai lầm 45': Fulham đá phạt góc cực kỳ khó chịu, Bayindir lại mắc sai lầm và ngã ra sân vì vấp vào đối thủ. May mắn cho MU khi Andersen sút bóng không thành công. report Bayindir bắt bóng không an toàn 39': Iwobi đi bóng tốc độ bên cánh trái Fulham và căng ngang vào trong, bóng đi nhẹ nhưng Bayindir bắt không dính khiến bóng suýt đi thẳng vào lưới MU. report KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes đá 11m thẳng lên trời 38': Bruno Fernandes chạy đà đá 11m rất nắn nót, nhưng anh sút bóng thẳng lên trời. Chưa có bàn thắng cho MU. Bruno phung phí cơ hội vàng của MU. Ảnh: AP penalty Phạt đền cho MU! 35': Sau khi xem lại video quay chậm, trọng tài chính quyết định thổi phạt đền cho MU. var VAR! MU có thể được hưởng phạt đền 33': Trong tình huống đá phạt góc của MU, Bassey ôm Mason Mount vật xuống sân. Trọng tài chính cho trận đấu tiếp diễn hơn 2 phút nhưng tổ VAR yêu cầu ông xem lại video quay chậm pha bóng này. report Bruno Fernandes gây thất vọng 28': Đội trưởng MU liên tiếp chuyền dài không chính xác. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang cho thấy anh không thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. report MU đánh mất thế trận 21': Sau những phút đầu dồn ép Fulham, MU đang đánh mất thế trận khi hàng tiền vệ không thể kiểm soát bóng. Họ liên tục bị Fulham tấn công. report KHÔNG VÀO! Bayindir lại toả sáng 16': Từ tình huống đá phạt góc của Fulham, Iwobi bắt vô-lê ở sát vòng cấm MU. Bóng đi sệt xuyên qua một loạt cầu thủ, nhưng thủ môn Bayindir vẫn xuất sắc cản phá thành công. report KHÔNG VÀO! Leno cản phá Cunha 14': Từ đường phát bóng dài của Bayindir, Cunha vượt qua hậu vệ Fulham và đỡ bóng hoàn hảo để đối mặt với Leno. Tuy nhiên, cú đá nhanh của Cunha vẫn chưa đủ khó để đánh bại Leno. report KHÔNG VÀO! Bayindir cứu thua cho MU 13': Fulham phản công sắc bén, tài năng trẻ King thoát xuống đối mặt với Bayindir nhưng cú đá của anh không đủ khó. report Bruno Fernandes sút xa nguy hiểm 10': MU phối hợp tấn công trung lộ đẹp mắt, Bruno Fernandes tung ra cú sút xa sở trường. Bóng đi khá tốt, nhưng thủ môn Leno vẫn kịp đổ người cản phá. report KHÔNG VÀO! Cunha dứt điểm trúng cột dọc 3': Ngay ở phút thứ 3, Cunha đã có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút của anh đưa bóng đập trúng cột dọc Fulham rất đáng tiếc. start Trận đấu bắt đầu report Các ngôi sao được kỳ vọng của CLB khách report Đội hình ra sân của MU Các vị khách vẫn không để Sesko đá chính. Đội hình của họ chỉ thay đổi duy nhất Amad Diallo so với trận ra quân.





Sau thất bại trước Arsenal, MU cần phải thắng Fulham để chặn nguy cơ khủng hoảng sớm. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không đơn giản. Fulham là đối thủ cực kỳ khó chịu, đặc biệt trên sân nhà với dàn cầu thủ phòng ngự thiên hẳn về sức mạnh. Vì thế, sự hiện diện của Sesko rất quan trọng với MU.

Khả năng liên kết giữa tiền đạo này và Cunha, Mbeumo vẫn là dấu hỏi, nhưng ít nhiều được chờ đợi sẽ giúp Quỷ đỏ giải quyết dứt điểm bài toàn ghi bàn kéo dài từ mùa trước đến nay.

Bên cạnh sự kỳ vọng dành cho “tam sát” mới, MU vẫn có nhiều việc phải làm nếu muốn đánh bại Fulham và tiến tới sự ổn định. Trong đó, vấn đề đau đầu nhất của HLV Ruben Amorim lúc này là tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm phù hợp. Bruno Fernandes tiếp tục gây tranh cãi khi phải đá lùi sâu.