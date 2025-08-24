Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngoại hạng Anh Fulham vs MU 1-1 (H2): MU thủng lưới

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Smith Rowe băng vào đệm cận thành sau tình huống tạt bóng từ cánh trái của đồng đội, đem về bàn gỡ hoà 1-1 cho Fullham trước MU.

time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ

MU chỉ còn 5 phút để tìm kiếm chiến thắng trước Fulham.

report KHÔNG VÀO! Maguire suýt lập công

88': Từ quả đá phạt góc của Mbeumo, Maguire chọn đúng điểm rơi đánh đầu lái bóng hiểm hóc. Thủ môn Leno đã chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng đi chệch cột dọc Fulham trong gang tấc.

substitution MU thay... 2 hậu vệ

87': Trong lúc MU cần bàn thắng, HLV Ruben Amorim bất ngờ thay 2 trung vệ. Ông đưa Maguire và Heaven vào sân thay Yoro và Shaw.

report Khung thành MU chao đảo

84': Các cầu thủ MU xuống sức trông thấy và họ để cho Fulham đưa bóng vào vòng cấm rất dễ dàng. Tete vừa có bóng rất thoáng, nhưng đường chuyền ra của anh cho Jiminez lại không hợp lý, khiến Fulham lỡ cơ hội ghi bàn.

report Sesko mất hút trên sân

78': Sesko hoàn toàn mất hút trên sân. Hàng tiền vệ của MU không cầm được bóng khiến hàng công của họ thi đấu rất rời rạc.

goal VÀO! Smith-Rowe gỡ hòa 1-1 cho Fulham

71': Dalot mắc sai lầm ngớ ngẩn, để mất bóng ở cánh phải của MU. Iwobi tạt bóng cực kỳ khó chịu giúp Smith Rowe âm thầm băng lên dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa cho Fulham.

fulham-v-manchester-united-2.jpg
fulham-v-manchester-united-3.jpg
report Iwobi sút xa không thành công

63': Iwobi vừa có pha sút xa cực mạnh, nhưng bóng vẫn không thể vượt qua hàng thủ áo đỏ.

goal VÀO! Yoro mở tỷ số cho MU

59': Từ quả đá phạt góc của Mbeumo, Yoro bật cao đánh đầu dũng mãnh. Bóng đập trúng lưng Muniz bật vào lưới Fulham trong sự bất lực của Leno. 1-0 cho MU.

fulham-v-manchester-united-premier-league.jpg
fulham-v-manchester-united-premier-league-2.jpg
substitution Sesko vào sân

53': HLV Ruben Amorim quyết định đưa Dalot và Sesko vào sân thay Diallo và Casemiro. Như vậy, Mount sẽ lùi về đá tiền vệ trung tâm với Bruno Fernandes.

report KHÔNG VÀO! Andersen đánh đầu dũng mãnh

52': Từ quả đá phạt góc của Fulham, Andersen bật cao đánh đầu dũng mãnh đưa bóng sát xà ngang.

report MU chuệch choạc

50': Trong những phút đầu hiệp 2, MU đang chơi chuệch choạc và bị Fulham ép sân.

start Hiệp 2 bắt đầu
report HẾT HIỆP 1: Fulham 0-0 MU

MU tiếp tục có màn trình diễn tốt khi làm khách trước Fulham, nhưng thiếu sự chính xác để ghi bàn. Trong khi Cunha vẫn đen đủi thì Bruno Fernandes gây thất vọng lớn khi sút phạt đền không thành công.

ap25229585056738.jpg
report KHÔNG VÀO! Bayindir lại mắc sai lầm

45': Fulham đá phạt góc cực kỳ khó chịu, Bayindir lại mắc sai lầm và ngã ra sân vì vấp vào đối thủ. May mắn cho MU khi Andersen sút bóng không thành công.

report Bayindir bắt bóng không an toàn

39': Iwobi đi bóng tốc độ bên cánh trái Fulham và căng ngang vào trong, bóng đi nhẹ nhưng Bayindir bắt không dính khiến bóng suýt đi thẳng vào lưới MU.

report KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes đá 11m thẳng lên trời

38': Bruno Fernandes chạy đà đá 11m rất nắn nót, nhưng anh sút bóng thẳng lên trời. Chưa có bàn thắng cho MU.

ap25236583220485.jpg
Bruno phung phí cơ hội vàng của MU. Ảnh: AP
penalty Phạt đền cho MU!

35': Sau khi xem lại video quay chậm, trọng tài chính quyết định thổi phạt đền cho MU.

var VAR! MU có thể được hưởng phạt đền

33': Trong tình huống đá phạt góc của MU, Bassey ôm Mason Mount vật xuống sân. Trọng tài chính cho trận đấu tiếp diễn hơn 2 phút nhưng tổ VAR yêu cầu ông xem lại video quay chậm pha bóng này.

report Bruno Fernandes gây thất vọng

28': Đội trưởng MU liên tiếp chuyền dài không chính xác. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang cho thấy anh không thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.

report MU đánh mất thế trận

21': Sau những phút đầu dồn ép Fulham, MU đang đánh mất thế trận khi hàng tiền vệ không thể kiểm soát bóng. Họ liên tục bị Fulham tấn công.

report KHÔNG VÀO! Bayindir lại toả sáng

16': Từ tình huống đá phạt góc của Fulham, Iwobi bắt vô-lê ở sát vòng cấm MU. Bóng đi sệt xuyên qua một loạt cầu thủ, nhưng thủ môn Bayindir vẫn xuất sắc cản phá thành công.

report KHÔNG VÀO! Leno cản phá Cunha

14': Từ đường phát bóng dài của Bayindir, Cunha vượt qua hậu vệ Fulham và đỡ bóng hoàn hảo để đối mặt với Leno. Tuy nhiên, cú đá nhanh của Cunha vẫn chưa đủ khó để đánh bại Leno.

report KHÔNG VÀO! Bayindir cứu thua cho MU

13': Fulham phản công sắc bén, tài năng trẻ King thoát xuống đối mặt với Bayindir nhưng cú đá của anh không đủ khó.

gettyimages-2231834833-612x612.jpg
report Bruno Fernandes sút xa nguy hiểm

10': MU phối hợp tấn công trung lộ đẹp mắt, Bruno Fernandes tung ra cú sút xa sở trường. Bóng đi khá tốt, nhưng thủ môn Leno vẫn kịp đổ người cản phá.

report KHÔNG VÀO! Cunha dứt điểm trúng cột dọc

3': Ngay ở phút thứ 3, Cunha đã có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút của anh đưa bóng đập trúng cột dọc Fulham rất đáng tiếc.

start Trận đấu bắt đầu
report Các ngôi sao được kỳ vọng của CLB khách
ap25229585056738.jpg
ap25229604992203.jpg
ap25229611581312.jpg
report Đội hình ra sân của MU

Các vị khách vẫn không để Sesko đá chính. Đội hình của họ chỉ thay đổi duy nhất Amad Diallo so với trận ra quân.

img-6701.jpg
img-8928.jpg



Sau thất bại trước Arsenal, MU cần phải thắng Fulham để chặn nguy cơ khủng hoảng sớm. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không đơn giản. Fulham là đối thủ cực kỳ khó chịu, đặc biệt trên sân nhà với dàn cầu thủ phòng ngự thiên hẳn về sức mạnh. Vì thế, sự hiện diện của Sesko rất quan trọng với MU.

Khả năng liên kết giữa tiền đạo này và Cunha, Mbeumo vẫn là dấu hỏi, nhưng ít nhiều được chờ đợi sẽ giúp Quỷ đỏ giải quyết dứt điểm bài toàn ghi bàn kéo dài từ mùa trước đến nay.

Bên cạnh sự kỳ vọng dành cho “tam sát” mới, MU vẫn có nhiều việc phải làm nếu muốn đánh bại Fulham và tiến tới sự ổn định. Trong đó, vấn đề đau đầu nhất của HLV Ruben Amorim lúc này là tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm phù hợp. Bruno Fernandes tiếp tục gây tranh cãi khi phải đá lùi sâu.

A Phi
Tiểu Phùng
