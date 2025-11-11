Nghiên cứu mở rộng việc cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

TPO - Tiếp tục chương trình Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), sáng 11/11. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị giao Bộ Công an nghiên cứu quy định mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình cai nghiện ma túy phải bảo đảm thực hiện đủ 5 giai đoạn trong quy trình cai nghiện ma túy, bảo đảm hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Như Ý

Riêng đối với việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân tiếp tục quy định phải bảo đảm thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu trong quy trình cai nghiện ma túy, đối với các quy trình và thời gian còn lại thì người nghiện ma túy phải thực hiện tại gia đình, cộng đồng.

Theo dự thảo, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện việc cai nghiện tại trường giáo dưỡng, nhưng khi người nghiện ma túy đủ 18 tuổi, nếu thời gian cai nghiện còn lại từ đủ 3 tháng trở lên thì chuyển sang thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho hay, đa phần các ý kiến đồng tình với việc tăng thời hạn cai nghiện ma túy, góp phần nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị cần nghiên cứu quy định phù hợp hơn về thời hạn cai nghiện ma túy. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định thời hạn cai nghiện theo hướng đối với đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc thì thời hạn thực hiện như quy định tại dự thảo Luật; đối với đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng cần quy định thời hạn phù hợp.

Liên quan tới quy định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu có quy định tại dự thảo luật bảo đảm tính nguyên tắc và bao quát về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, giá dịch vụ cai nghiện ma túy, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong cung cấp dịch vụ cai nghiện…đồng thời, cụ thể hóa các quy định này ở các văn bản hướng dẫn.

Với cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, cơ quan thẩm tra cho rằng, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm đối tượng này tại trường giáo dưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức học văn hóa, học nghề, giáo dưỡng theo quy định. Tuy nhiên, việc chỉ cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng sẽ có một số hạn chế, bất cập.

Do đó, Ủy ban đề nghị nghiên cứu phương án theo hướng, về cơ bản, việc cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện ở trường giáo dưỡng. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.