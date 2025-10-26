Bi kịch không lối thoát của hai chị em ruột sa chân vào ma túy

TPO - Lấy vỏ bọc thu mua phế liệu, Trần Thị Kính dựng lên đường dây buôn bán ma túy, lôi kéo cả chị ruột cùng tham gia. Người phụ nữ đã tự đẩy cuộc đời vào bi kịch “không lối thoát” khi nhận bản án tử hình, chị gái lĩnh án chung thân.

Em gái kéo chị vào đường dây buôn gần 5kg ma túy

Trần Thị Kính (50 tuổi) và Trần Thị Lan (63 tuổi) là chị em ruột, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An. Sau khi lập gia đình, Kính lên xã Quế Phong (tỉnh Nghệ An) làm kinh tế mới. Ở vùng đất mới, Kính hành nghề buôn bán phế liệu. Vốn là người kinh doanh lại hoạt ngôn nên người phụ nữ này có nhiều mối quan hệ xã hội.

Nghề buôn bán phế liệu tuy vất vả nhưng cũng đủ cho gia đình Kính sống dư giả. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, Kính vướng vào tội “Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có”.

Năm 2012, Trần Thị Kính bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Năm 2021, Kính tiếp tục bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất liệu nổ. Kể từ đó, công việc kinh doanh phế liệu của Kính cũng xuống dốc dẫn đến nợ nần.

Các đối tượng cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ

Sự vất vả càng nhân lên khi cả hai chị em đều chung số phận góa chồng. Chồng mất, cả hai phải cáng đáng gia đình, lo cho các con. Trước áp lực cuộc sống, nợ nần trong làm ăn, Kính đã tự đẩy cuộc đời của mình vào bi kịch “không lối thoát” khi dùng vỏ bọc thu mua phế liệu để buôn ma túy. Đáng nói, Kính còn kéo chị gái của mình tham gia vào đường dây này.

Thông qua việc buôn bán phế liệu, Kính quen một người tên Đạt nhưng không rõ lai lịch. Tháng 11/2023, Kính liên lạc với Đạt để mua bán ma túy. Hai bên thống nhất, Kính sẽ mua ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đưa về huyện Diễn Châu (cũ) cho chị gái Trần Thị Lan cất giấu, sau đó sẽ bán cho Đạt với giá 60 triệu đồng/bánh ma túy. Những ngày sau đó, Đạt đã nhiều lần chuyển tiền cho Kính qua tài khoản ngân hàng.

Trần Thị Kính không trực tiếp thực hiện việc mua bán ma túy mà lôi kéo chị gái cùng tham gia. Ngày 1/2/2024, Kính tâm sự với chị: “Em nợ nhiều quá, phải làm liều một chuyến để kiếm tiền trả nợ”. Sau đó, Kính tiếp tục gọi điện cho Lan nói: “Mai em gửi hàng về, chị lấy về cất ở nhà cho em”. Trước đề nghị của em gái, Lan đồng ý.

Để có “hàng” bán cho Đạt, Kính đặt mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Quế Phong (cũ) gần 5kg ma túy Methamphetamine với số tiền 106 triệu đồng.

Trưa hôm sau, khi bên bán gọi điện giao “hàng”, Kính đã nhờ Nguyễn Thị Truyền (67 tuổi, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đi nhận hộ. Khi về đến nhà, Kính nói với Truyền: “Đây là hàng cấm, cháu không dám cầm về, bà cố gắng đem về cho bà Lan rồi cháu trả tiền công cho mà lấy tiền trả nợ”. Khi nghe Kính nói hàng cấm là ma tuý, Truyền vẫn đồng ý và nói: “Tao già rồi, không ai để ý mô, để tao đưa về cho”.

Bị cáo Trần Thị Kính

Sau đó, Kính điện thoại cho chị gái dưới xuôi báo tin chuẩn bị nhận “hàng”, cùng lời hứa “khi nào bán được em cho ít tiền mà tiêu Tết”. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi Truyền giao ma túy cho Lan thì bị công an bắt quả tang.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ Trần Thị Kính. Cơ quan điều tra xác định, Kính và Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 5kg ma túy; Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép gần 5kg ma túy.

Trả giá

Phiên toà xét xử Trần Thị Kính, Trần Thị Lan về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Truyền về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy có rất đông người thân và bạn bè các bị cáo tham dự.

Đứng trước bục khai báo, lúc đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán và vận chuyển ma túy. Bị cáo Lan khai không biết bên trong bao bì chứa ma túy mà “chỉ nhận hộ túi đồ cho em gái”. Tuy nhiên, trước những tài liệu của cơ quan điều tra, bị cáo này đã cúi đầu nhận tội.

Đây là lần thứ 2 bị cáo Nguyễn Thị Truyền hầu tòa. Trước đó, Truyền từng bị tòa tuyên phạt 5 năm về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Tại phiên tòa, bị cáo Truyền khai nhận, vì tưởng mình già không ai để ý nên việc vận chuyển hàng sẽ trót lọt.

Phiên xét xử trở nên căng thẳng khi bị cáo Kính một mực chối tội. Nữ bị cáo trình bày, không mua bán ma túy, không chỉ đạo chị gái nhận ma túy và không nhờ Truyền vận chuyển gần 5 kg ma túy. Thái độ này của bị cáo khác với giai đoạn điều tra khi Trần Thị Kính thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều bật khóc khi nhắc đến các con của mình. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo một mình nuôi con sau khi chồng mất. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với con cái”, bị cáo Lan nghẹn ngào.

Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên tòa, dù bị cáo Trần Thị Kính không thừa nhận hành vi mua bán ma túy, nhưng căn cứ vào các tài liệu điều tra, căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang, các bản tự khai của các bị cáo và các hồ sơ trong vụ án có đủ căn cứ khẳng định bị cáo này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Với số lượng ma túy lớn, bị cáo Trần Thị Kính bị tòa tuyên phạt án tử hình.

Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Thị Lan do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên phạt tù chung thân. Đó cũng là bản án dành cho bị cáo Nguyễn Thị Truyền về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.