Nghĩa tình của lực lượng CAND hướng về Huế sau lũ

TPO - Trong vòng chưa đầy 10 ngày, người dân thành phố Huế đã ba lần oằn mình chống chọi với mưa lũ, đặc biệt là đợt “lũ chồng lũ” vừa qua. Giữa muôn trùng gian khó, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân (CAND) không quản hiểm nguy, sát cánh cùng Nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, thử thách.

Bộ Công an tiếp sức người dân vùng lũ

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà tặng bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Huế.

Sáng 4/11, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp đến thành phố Huế, trao tặng 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại các vùng trũng bị ngập sâu. Đây là đợt hỗ trợ thứ hai trong chương trình cứu trợ của Bộ Công an, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh: “Bộ Công an sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm hàng hóa, lương thực và nhu yếu phẩm cho các tỉnh miền Trung; lực lượng công an cơ sở sẽ trực tiếp mang quà đến từng hộ dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau như lời Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn: ‘Không để người dân nào bị đói, bị rét, không có nơi ở’”.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là cơn bão số 13 dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực miền Trung, lực lượng đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng lực lượng CSGT đã vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ.

Các địa phương chủ động thiết lập nhà an toàn, mỗi trụ sở công an sẽ là mái nhà chung đón người dân đến tránh trú, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men cho đến khi hết mưa bão. “Tinh thần ‘4 tại chỗ’ phải được thực hiện triệt để, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên khẳng định.

Những chuyến xe nghĩa tình

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao tặng 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng ngày, nhiều đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân đã hướng về Huế bằng những chuyến xe đầy nghĩa tình: Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm; Công an tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 200 triệu đồng; Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an TP Cần Thơ gửi tặng kinh phí cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ khẩn cấp.

Thượng tá Phan Văn Sang, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp bà con và đồng đội nơi tâm lũ vững vàng vượt qua khó khăn”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà tặng bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Huế.

Trước đó, ngày 1/11, Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử tại thành phố Huế.

Do mưa lũ kéo dài gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân. Thấu hiểu khó khăn đó, Bộ Công an và các nhà hảo tâm đã quyên góp, trao tặng hơn 2.000 suất quà, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn tại các phường Phong Điền, Phong Thái, An Cựu, Phú Xuân và xã Quảng Điền.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết: “Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hương, sông Bồ dâng cao, gây ngập sâu nhiều nơi, song nhờ sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương và tinh thần chủ động của người dân cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an, thiệt hại đã được giảm thiểu đáng kể”.

Thứ trưởng cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con, mong người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, trở lại học tập và sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giữ vững an ninh trật tự.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng 40 phần quà gồm chăn bông và nhu yếu phẩm, trị giá hàng trăm triệu đồng, gửi đến 40 đơn vị Công an xã, phường đang trực tiếp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.