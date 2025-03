Nghị sĩ Pháp kêu gọi Mỹ trả Tượng Nữ thần Tự do

TPO - Một nghị sĩ người Pháp trong cơ quan lập pháp châu Âu vừa kêu gọi Mỹ trả lại Tượng Nữ thần Tự do – tác phẩm được Pháp tặng cho Mỹ vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập.

Ngày 16/3, nghị sĩ Raphael Glucksmann nói rằng Mỹ nên trả lại bức tượng này vì Mỹ không còn đại diện cho các giá trị như khi Pháp tặng món quà nữa.

"Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói với những người Mỹ chọn đứng về phía chuyên quyền, với những người Mỹ đã sa thải các nhà nghiên cứu đòi hỏi tự do khoa học: 'Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi’", chính trị gia Raphael Glucksmann phát biểu tại hội nghị của phong trào trung tả Place Publique.

"Chúng tôi đã tặng Tượng Nữ thần Tự do cho các vị như một món quà, nhưng rõ ràng các vị khinh thường nó. Vì vậy, nó tốt hơn nên trở về quê nhà", ông nói trước đám đông đang reo hò.

Tượng Nữ thần Tự do đặt trên đảo Liberty ở cảng New York là tác phẩm của nhà điêu khắc Pháp Frédéric Auguste Bartholdi, khánh thành vào ngày 28/10/1886. Bức tượng thể hiện hình ảnh một phụ nữ mặc trang phục cổ điển, lấy cảm hứng từ nữ thần tự do La Mã Libertas.

Trên tay của bức tượng bằng đồng là ngọn đuốc và tấm bảng khắc dãy chữ và số La Mã JULY IV MDCCLXXVI (ngày 4/7/1776), tức ngày Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Chân trái của bức tượng bước lên sợi xích, thể hiện sự kiện bãi bỏ chế độ nô lệ trên toàn quốc sau khi Nội chiến Mỹ kết thúc.

Tượng Nữ thần Tự do cao khoảng 93m, gồm cả bệ đá granit. Một phiên bản nhỏ hơn được đặt ở Allée des Cygnes, một hòn đảo nhỏ trên sông Seine cách Tháp Eiffel không xa.

Sau khi khánh thành, bức tượng trở thành biểu tượng cho sự tự do của Mỹ, sau đó được coi là biểu tượng chào đón những người nhập cư đến bằng đường biển.

Nghị sĩ Glucksmann nhắc đến việc cắt giảm các tổ chức nghiên cứu của Mỹ, dẫn đến việc Chính phủ Pháp triển khai sáng kiến nhằm thu hút những người từ Mỹ sang Pháp làm việc.

"Điều thứ hai chúng tôi sẽ nói với người Mỹ là: 'Nếu các bạn muốn sa thải những nhà nghiên cứu giỏi nhất của mình, nếu các bạn muốn sa thải tất cả những người đã đưa đất nước của các bạn trở thành cường quốc hàng đầu thế giới thông qua sự tự do và ý thức đổi mới, chúng tôi sẽ chào đón họ'", ông Glucksmann nói tiếp.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, chính phủ của ông đã cắt giảm ngân sách liên bang cho nghiên cứu và sa thải hàng loạt nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và khí hậu.

Ông Glucksmann cũng chỉ trích các lãnh đạo cực hữu ở Pháp, gọi họ là "câu lạc bộ người hâm mộ" tỷ phú Trump và tỷ phú Elon Musk.

