Nghề mẫu và điện ảnh: Câu chuyện ‘dám mơ, dám làm’ của chàng Marketer

SVO - Không chỉ là một chàng trai trẻ với niềm đam mê nhiếp ảnh và điện ảnh, Phạm Quang Anh còn là một người mẫu tự do đang nỗ lực khẳng định bản thân trong ngành công nghiệp giải trí đầy cạnh tranh. Hành trình của Quang Anh là câu chuyện cho sự kiên trì, đam mê và niềm tin vào bản thân, truyền cảm hứng cho những ai dám ước mơ và theo đuổi con đường riêng của mình.

Từ nhỏ, Phạm Quang Anh đã bộc lộ tình yêu đặc biệt với nhiếp ảnh và điện ảnh. Sở thích chụp ảnh, đi xem phim, du lịch và ca hát đều xuất phát từ niềm đam mê này. Anh chia sẻ: "Mình yêu cách hình ảnh và cảm xúc được kể qua ống kính, và luôn muốn trở thành một phần trong thế giới sáng tạo đó".

Ước mơ lớn nhất của Quang Anh là trở thành một người mẫu và diễn viên thành công, không chỉ có năng lực mà còn mang nét đẹp và cá tính riêng. Hiện tại, anh đang làm người mẫu tự do, từng bước hiện thực hóa ước mơ của chính mình.

Hành trình theo đuổi đam mê của Quang Anh là một cuộc đấu tranh lớn với chính bản thân. Ngay từ khi còn đi học, anh đã yêu thích nghề người mẫu. Quang Anh luôn theo dõi sát sao các chương trình như: Vietnam’s Next Top Model, America’s Next Top Model, Asia’s Next Top Model,…Và mơ ước được sống trong thế giới sáng tạo ấy.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do cá nhân, Quang Anh đã chọn học Marketing khi lớn lên. Anh chia sẻ: "Công việc sau này cho mình sự ổn định, môi trường tốt, nhưng ngọn lửa đam mê trong mình lại chưa bao giờ vụt tắt". Đến năm 24 tuổi, Quang Anh đứng trước một ngã rẽ quan trọng: tiếp tục cuộc sống an toàn hay bước ra để sống đúng với đam mê của bản thân.

Dù biết rằng, theo đuổi nghề người mẫu đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự bấp bênh và kinh tế không ổn định, Quang Anh vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Anh tự hỏi: "Nếu không phải bây giờ, thì khi nào?". Và Quang Anh đã chọn con đường của đam mê.

Quang Anh chia sẻ: "Dù hành trình này có lúc mệt mỏi, nhất là khi nhìn bạn bè đã thành công. Nhưng bằng cách nào đó, mọi cơ hội vẫn đưa mình quay lại với nghề. Mình tin, đó là cái duyên mà mình cần trân trọng. Dù con đường còn dài, mình biết chắc bản thân đang đi đúng hướng – con đường của đam mê và niềm tin vào chính mình".

Thời điểm Quang Anh bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu lại trùng với giai đoạn “nền kinh tế suy thoái”. Các doanh nghiệp thời trang cắt giảm chi phí, số lượng dự án ít đi, trong khi anh lại là một gương mặt mới, chưa có nhiều kinh nghiệm và cơ hội để thể hiện bản thân.

Nhớ lại giai đoạn ấy, Quang Anh tâm sự: "Đó là giai đoạn thật sự khó khăn, nó khiến mình nhiều lúc cảm thấy rất nản và hoang mang". Tuy nhiên, anh may mắn có những người bạn trong nghề luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ anh xây dựng hình ảnh. Bên cạnh đó là những người bạn thân luôn lắng nghe, động viên và nhắc nhở Quang Anh đừng bỏ cuộc.

Nhìn lại những sự tin tưởng và yêu thương ấy, Quang Anh hiểu rằng, bản thân không thể dừng lại. Anh lấy chính tình cảm và niềm tin của mọi người làm động lực để cố gắng.

Đến hiện tại, Quang Anh vẫn đang trên hành trình xây dựng những thành tích cho riêng bản thân. Với anh, mỗi cơ hội được làm việc, được đứng trước ống kính hay được học hỏi thêm một điều mới, đều là một cột mốc đáng trân trọng trong quá trình trưởng thành của mình. Tập trung trau dồi thêm các kỹ năng người mẫu để hoàn thiện bản thân hơn và trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Quang Anh cũng muốn học thêm về diễn xuất để có thể thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Anh hy vọng, một ngày nào đó sẽ có cơ hội được xuất hiện trong một dự án phim điện ảnh.

Quang Anh chia sẻ một câu nói mà anh rất yêu thích: "The universe always listens to a stubborn heart" (Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim kiên định). Anh cảm thấy câu nói này rất đúng với hành trình của bản thân.

Quang Anh khẳng định: "Mình tin rằng, khi chúng ta kiên định và nỗ lực hết mình cho điều bản thân tin tưởng, vũ trụ sẽ luôn lắng nghe và chúng ta cũng sẽ đạt được điều mình mong muốn".

Câu chuyện của Quang Anh là nguồn cảm hứng cho những ai đang ấp ủ ước mơ và mong muốn theo đuổi đam mê. Anh đã chứng minh rằng, dù gặp phải khó khăn và thử thách, chỉ cần có đủ đam mê, niềm tin và sự nỗ lực, chúng ta hoàn toàn có thể biến ước mơ thành hiện thực.

(Ảnh: NVCC)