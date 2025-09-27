Nghệ An, Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10

TPO - Từ 5 giờ ngày 27/9, Nghệ An cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn số 40/CĐ-UBND về việc cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp: Cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9.

Đồng thời, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu trước 9 giờ cùng ngày.

Tàu thuyền về bờ tránh bão số 10

Các địa phương, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tập trung nhân lực hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đến 17h ngày 26/9, có 2.819 phương tiện/ 12.644 lao động (trong tổng số 2.819 phương tiện/ 13.070 lao động nghề cá của địa phương) đang neo trong đất liền. Hiện, vẫn còn 67 phương tiện/406 lao động đang hoạt động trên biển và đều giữ liên lạc, nắm bắt được đường đi của bão số 10. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An duy trì hơn 800 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 12 xuồng, 30 ô tô sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ứng phó với bão số 10.

Thanh Hóa cấm biển

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 6h ngày 27/9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Thanh Hóa cấm biển từ sáng 27/9.

Theo Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, bão số 10 di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng; để đảm bảo an toàn cho người, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện ứng phó với bão số 10. Trong đó, UBND tỉnh giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, ban hành Công điện về việc cấm biển (trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây).

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt việc cấm biển trên địa bàn; giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.

Các lực lượng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào nơi trú tránh.

Tại các địa điểm neo đậu tàu, thuyền cần sắp xếp, quản lý chặt chẽ; tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Việc trực ban và báo cáo tình hình, ảnh hưởng của bão phải cập nhật thường xuyên về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo.