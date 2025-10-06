Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Ngành nào đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết, quý III/2025, GDP ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Sáng 6/10, Cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm nay.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê - cho biết, 9 tháng năm nay, GDP ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

431e04596cf7e6a9bfe6.jpg
﻿Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê.

Trong khu vực dịch vụ, du lịch trong nước tăng mạnh, đặc biệt, trong thời gian diễn ra nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ rất nổi bật. Nhóm này đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, gần 51,6%,

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2025 tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định.

Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 3,83%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2018 và 2021 trong giai đoạn 2011-2025.

picture1.png
GDP 9 tháng tăng 7,85%, chỉ thấp hơn kỷ lục năm 2022.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0.42% so với tháng trước. CPI bình quân quý 3/2025 tăng 3.27% so với quý 3/2024. Bình quân 9 tháng, CPI tăng 3.27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3.19%.

Trong mức tăng 0,42% của CPI tháng 9 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.

“Kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của nước ta đạt được kết quả rất tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn”, bà Hương nhận định.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong nước và tăng cường xuất khẩu; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng.

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm; an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện kịp thời, rộng khắp.

Tuy nhiên, Cục trưởng Thống kê cũng nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm, kinh tế - xã hội tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do độ mở của nền kinh tế lớn, chịu tác động từ biến động toàn cầu, dịch bệnh và thiên tai khó lường. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025, giải pháp trọng tâm là: kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thu hút dự án lớn và công nghệ cao; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng suất ngành có lợi thế; chú trọng an toàn dịch bệnh, phát triển nông nghiệp bền vững, đổi mới sản phẩm du lịch, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Đây là những nhiệm vụ then chốt để vừa ứng phó khó khăn, vừa tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Việt Linh


