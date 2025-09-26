Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Hơn 2.200 dự án với tổng vốn 6 triệu tỷ đồng đang đình trệ

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 2.200 dự án với tổng vốn 6 triệu tỷ đồng đang đình trệ. Tháo gỡ điểm nghẽn này cùng với chính sách tài khóa - tiền tệ linh hoạt, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh được xem là chìa khóa để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% năm 2025.

Ngày 26/9, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ ba - 2025 diễn ra với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3 – 8,5%?” do báo Người Lao Động tổ chức, GS, TS. Hoàng Văn Cường - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - khẳng định: “Đầu tư công chính là vốn mồi, tạo niềm tin để kéo theo đầu tư tư nhân, từ đó hình thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn”.

1459652783104198478-17588538959731201203427.jpg
GS, TS. Hoàng Văn Cường - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại diễn đàn

Tuy nhiên theo ông Cường, hiện nay đang có khoảng 2.200 dự án đầu tư công và tư nhân với tổng vốn hơn 6 triệu tỷ đồng vẫn đang ách tắc do vướng mắc pháp lý, hạ tầng. Ông Cường cho rằng, nếu khai thông được dòng vốn khổng lồ này, nền kinh tế sẽ có thêm nguồn lực tức thì để tăng tốc.

Một trong những kỳ vọng lớn là hạ tầng cao tốc. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống cao tốc và cảng biển sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, biến Việt Nam thành trung tâm logistics khu vực. “Tuy nhiên, giải ngân phải có chọn lọc, nếu ồ ạt có thể gây áp lực lạm phát” - ông Cường cảnh báo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính - phân tích, chính sách tiền tệ tác động nhanh đến tín dụng và tiêu dùng, trong khi tài khóa có độ trễ dài nhưng lan tỏa sâu rộng đến sản xuất, đầu tư.

“Để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5%, cần kỷ luật ngân sách chặt chẽ, chi tiêu có điều kiện và phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ. Đây là trụ cột giúp duy trì ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát” - ông Tuấn nhấn mạnh.

image.jpg
TPHCM phát triển các dự án hạ tầng giao thông (trong ảnh là tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên - ảnh: Duy Anh)

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, Việt Nam không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư truyền thống. Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ phải được thúc đẩy mạnh để nâng cao năng suất. Đồng thời, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc.

Ông Lực cũng lưu ý, các đầu tàu kinh tế như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng cần tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước khoảng 1,2 - 1,3 lần để dẫn dắt. Cùng với đó là đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp trong nước đứng vững hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dù đánh giá mục tiêu 8,3 - 8,5% là khả thi, song ông Lực khuyến nghị cần chuẩn bị kịch bản thấp hơn, khoảng 8%. “Để đạt được điều đó, cả tiêu dùng lẫn đầu tư phải được kích thích tăng mạnh. Các động lực mới như kinh tế số và cải thiện năng suất lao động sẽ là chìa khóa” - ông Lực nói.

TS. Trần Du Lịch cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất là phải tạo dựng niềm tin cho thị trường và cho doanh nghiệp. Như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh, muốn khơi thông dòng chảy của nền kinh tế thì phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế - “gỡ điểm nghẽn của nghẽn”.

Dù đã có hàng loạt nghị quyết quan trọng nhưng để đi vào cuộc sống thì cần quyết tâm chính trị rất cao, chẳng hạn như triển khai thành công mô hình chính quyền hai cấp. Các nghị quyết như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay Nghị quyết 57 về khoa học và công nghệ, chỉ thực sự có giá trị khi được thực thi hiệu quả, tạo ra chuyển biến cụ thể.

“Tôi cho rằng việc Chính phủ đôn đốc các dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa then chốt, bởi hạ tầng không chỉ giảm chi phí logistics mà còn nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài” - ông Lịch cho biết.

Uyên Phương
#dự án đầu tư công Việt Nam #tăng trưởng GDP 2025 #đầu tư tư nhân Việt Nam #hạ tầng giao thông Việt Nam #chính sách tài khóa tiền tệ #chuyển đổi số Việt Nam #phát triển kinh tế xanh #cải thiện môi trường đầu tư #giải pháp thúc đẩy đầu tư #kết nối logistics Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục