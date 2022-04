Ngăn chặn vấn nạn thực phẩm bẩn lưu hành liên tỉnh

TPO - Thực phẩm không đảm bảo chất lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Để xây dựng thực phẩm sạch, bài trừ thực phẩm bẩn, TPHCM đang chủ động phối hợp với tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành siết chặt quản lý chất lượng từ nông trại đến bàn ăn.

Tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong lương thực, thực phẩm đang là vấn đề đáng lo ngại nguy cơ gây ra những ảnh hưởng cấp tính và mạn tính đối với sức khỏe cộng đồng. Việc quản lý, kết nối an toàn thực phẩm là một trong những giải pháp, góp phần hình thành chuỗi sản xuất theo hướng cung cầu mang lại hiệu quả cao hơn cho người sản xuất, nhà phân phối và an toàn cho người tiêu dùng.

Để đáp ứng với thực tế đang diễn ra, sáng 22/4 Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM đã có biểu làm việc với tỉnh Đồng Nai phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm chuỗi cung ứng nông sản an toàn trong giai đoạn 2021 đến 2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đồng Nai có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp ở cả lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Tỉnh đang cung ứng khối lượng rất lớn các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng, cá tôm, rau củ quả cho người tiêu dùng tại TPHCM.

Để đảm bảo chất lượng thực phẩm, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với TPHCM và các tỉnh thành truy xuất nguồn gốc, xác nhận sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, các sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, GAP và tương đương tiêu thụ ở TPHCM chưa có sự khác biệt về giá cả.

"Thực phẩm từ Đồng Nai đang chủ yếu bán qua thương lái đưa vào TPHCM tiêu thụ ở các chợ đầu mối, quá trình thu gom sản phẩm gặp nhiều khó khăn khi truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bản tỉnh Đồng Nai chưa kết nối dữ liệu liên thông nên việc tiêu thụ gặp khó khăn"- đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Đồng Nai thừa nhận.

Trước tình hình trên, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, việc phối hợp chống thực phẩm bẩn, xây thực phẩm sạch hiện nay còn nhiều thử thách. Trên thực tế chăn nuôi còn nhỏ lẻ, mua bán diễn ra ở nhiều điểm chợ tự phát gây khó khăn cho quản lý.

Đa số thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm tươi sống của thành phố đến từ các tỉnh đặc biệt là tỉnh đồng Nai, trong đó trọng tâm là thịt heo, gia cầm, trứng và rau củ quả. Bên cạnh những sản phẩm đã đảm bảo chất lượng theo quy định thì vẫn còn những sản phẩm chưa qua kiểm soát len lỏi xâm nhập thị trường TPHCM.

“Thời gian tới, TPHCM sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành khác siết chặt công tác truy xuất nguồn gốc với tham vọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý an toàn thực phẩm. Trước mắt, việc truy xuất nguồn gốc sẽ hướng tới mục tiêu sớm kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng thịt heo, tiến tới là các sản phẩm gia cầm, thủy sản”- Bà Lan cho hay.

Thông tin từ Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết, hiện đã có 14 tỉnh thành tham gia đề án truy xuất nguồn gốc từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, đưa ra thị trường, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Sau giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây đứt gãy chuỗi cung ứng giữa sản xuất và kinh doanh, các tỉnh thành trên cả nước đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế, đây cũng là thời điểm khẩn thiết phải lập lại trật tự để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân.