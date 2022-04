Giật mình khi ăn cá, người đàn ông bị xương ghim vào dây thanh quản

TPO - Đang dùng bữa với món cá, bị đứa cháu ngoại chồm lên vai, ông T. giật mình khiến chiếc xương cá ghim vào dây thanh quản. Các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu, gắp ra chiếc xương dài hơn 3cm.

Ngày 20/4, chia sẻ thông tin với phóng viên, BS Nguyễn Thanh Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết tại đây vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho một trường hợp bị hóc dịch vật rất nghiêm trọng, bệnh nhân là ông H.T.T. (54 tuổi, quê Long An).

Thời điểm nhập viện, người bệnh có biểu hiện nuốt đau, khàn tiếng. Thông tin từ bệnh nhân cho biết, trước thời điểm nhập viện, người bệnh đang ngồi dùng bữa với món canh cá diêu hồng thì bị đứa cháu ngoại bất ngờ chồm lên vai. Sau khi giật mình, ông ho sặc sụa, khó thở, tím tái. Đến bệnh viện địa phương cấp cứu, ông được bác sĩ phát hiện có chiếc xương cá rất lớn nằm ở vùng hầu họng nhưng ở vị trí khó nên chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Tại đây, qua thăm khám, nội soi hạ họng thanh quản cho bệnh nhân, bác sĩ phát hiện dị vật đã ghim chặt ở thanh môn. Bệnh nhân được chụp CT-scan vùng cổ và ngực thì phát hiện, chiếc xương cá ghim vào dây thanh và sụn phễu, tràn khí vùng kế cận, rách niêm mạc xoang. Bên cạnh đó, người bệnh còn tình cờ phát hiện rối loạn dung nạp đường huyết qua các xét nghiệm sinh hóa máu.

Các bác sĩ đã quyết định gây mê và thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi cấp cứu cho người bệnh. Quá trình phẫu thuật soi hạ họng thanh quản ghi nhận 1 đầu xương cắm ở nẹp liên phễu, đầu còn lại tự do ở hạ thanh môn. Chiếc xương cá có chiều dài hơn 3,5cm đã được ê kíp bác sĩ và gắp ra ngoài thành công. Ngay sau phẫu thuật bệnh nhân giảm triệu chứng nuốt đau, khàn tiếng rõ rệt, sức khoẻ người bệnh đang bình phục tốt.

BS Lê Hồ Băng Tâm, khoa Tai Mũi Họng cho biết: "Đây là một trường hợp hóc dị vật nằm ngay cửa đường thở là ở thanh môn nên gây triệu chứng khó chịu rõ, và khó lấy với các dụng cụ nội soi gắp xương thông thường vì dễ gây phản xạ ngạt thở nguy hiểm. May mắn bệnh nhân đến kịp thời, dị vật là xương mảnh nên chưa gây phù nề nhiễm trùng nặng ra xung quanh làm ảnh hưởng đến tính mạng".

Phân tích chuyên môn của TS.BS Nguyễn Thanh Vinh chỉ ra: “Dị vật đường thở xảy ra ở mọi lứa tuổi và có thể gây tử vong. Nguy cơ xảy ra biến chứng sẽ tăng lên với thời gian dị vật đường thở còn trong cơ thể, do đó cần được chẩn đoán càng sớm càng tốt. Do đó, khi chẳng may bị hóc dị vật, người bệnh không nên cố tự lấy bằng các phương pháp dùng mẹo dân gian mà cần đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra, xử lý kịp thời.