Newyear chia tay sau 9 tháng, xóa hết ảnh của bạn trai mới nhưng vẫn giữ hình Both?

HHTO - Newyear thông báo khép lại mối tình 9 tháng và còn bày tỏ thái độ thất vọng với bạn trai cũ Max. Đáng chú ý, anh xóa toàn bộ ảnh của Max, chỉ giữ lại ảnh chụp cùng Both khiến công chúng ngán ngẩm.

Ngày 30/10, Newyear Kitiwhut đã đăng tải Story trên Instagram, thông báo chia tay với bạn trai người Ukraine - Maksym (hay Max) sau 9 tháng bằng 4 thứ tiếng. Đáng chú ý, nam diễn viên còn bày tỏ thái độ tức giận và thất vọng đối với bạn trai cũ.

Dòng trạng thái đầy bức xúc của Newyear.

"Kể từ bây giờ, tôi sẽ kết thúc mối quan hệ với Max và không còn liên quan gì đến nhau nữa", Newyear chia sẻ. Không chỉ vậy, anh còn thêm một dòng chú thích bên dưới: "Anh ta quá là bẩn thỉu đi!".

Dòng trạng thái chất chứa bức xúc của Newyear khiến dân tình ngỡ ngàng, bởi trước đó không lâu cả hai vẫn còn kỷ niệm 8 tháng bên nhau đầy hạnh phúc. Ngay sau đó, Newyear đã xóa story này, thay thế bằng một đoạn văn khác mà không có dòng phẫn nộ cuối cùng. Ở phía Maksym, anh cũng đăng tải liên tiếp ba bài đăng với nền đen, như một cách thừa nhận thông tin chia tay.

Story thứ 2 của Newyear.

Câu chuyện ngày càng trở nên khó hiểu khi Newyear nhanh chóng ẩn/xóa toàn bộ bài viết liên quan đến Maksym trên Instagram sau thông báo chia tay, nhưng lại giữ lại tất cả các bài đăng liên quan đến bạn trai cũ Both Nattapong.

Newyear ẩn/ xóa hết bài viết liên quan đến Max, giữ lại nhiều ảnh thời còn bên nhau của mình và Both khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Hồi đầu năm nay, chuyện tan vỡ của cặp đôi nổi tiếng xứ Chùa Vàng Both - Newyear đã gây sửng sốt cho nhiều netizen. Bởi hai người đã có đến 12 năm bên nhau và thậm chí còn đính hôn. Hậu chia tay, Newyear lại liên tục "mất điểm" khi bị soi ra loạt bằng chứng "cắm sừng" Both cùng Maksym. Newyear cũng liên tục tương tác, thể hiện bản thân vẫn giữ quan hệ thân thiết với Both nhưng vẫn không ghi được thiện cảm trong mắt công chúng.

Sau động thái mới nhất này, cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm và kêu gọi Newyear "tha" cho Both, bởi đây không phải lần đầu nam diễn viên có ý nhắc đến người cũ. Đặc biệt là khi Both được cho là đã vượt qua cú sốc sau chia tay và đang tận hưởng chuyến du lịch với "bạn trai tin đồn" Tony tại Mỹ.

Both có vẻ đang du lịch tại Mỹ cùng "bạn trai tin đồn".

Phần gắn thẻ và đăng lại của Newyear vẫn chưa gỡ hình của Max.

Mặt khác, netizen cũng nghi vấn đây là một "chiêu bài" thu hút sự chú ý mới của Newyear, khi các bài viết gắn thẻ và phần đăng lại của anh vẫn còn giữ hình chụp chung với Max.