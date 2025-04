TPO - Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh: "Năng lượng hạt nhân đang trở lại mạnh mẽ. Đây là nguồn năng lượng nền, ổn định, sạch và hiệu quả trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường".

Tại Hội thảo chuyên đề "Phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới" vừa tổ chức ở Đà Lạt, vấn đề chuyển đổi xanh được các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực hạt nhân và đại diện các địa phương tham dự trao đổi sôi nổi.

Hội thảo diễn ra trong thời điểm Quốc hội vừa tái khởi động chủ trương phát triển điện hạt nhân tại Ninh Thuận, trong khi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang chủ trì xây dựng đề án tuyên truyền chiến lược cho lĩnh vực này.

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh: "Năng lượng hạt nhân đang trở lại mạnh mẽ. Đây là nguồn năng lượng nền, ổn định, sạch và hiệu quả trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường".

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trên thế giới, nhiều quốc gia đã khởi động hoặc mở rộng chương trình điện hạt nhân. Đối với Việt Nam, việc phát triển điện hạt nhân không chỉ nhằm bổ sung nguồn cung năng lượng mà còn là bước đi chiến lược để nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Việt Nam xác định điện hạt nhân không chỉ là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng mà còn là đòn bẩy để phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Đạt nhấn mạnh.

Phát biểu tham luận, PGS.TS Nguyễn Nhị Điền - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân cho rằng những ứng dụng của công nghệ hạt nhân tại Đà Lạt đã mang lại hiệu quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, điện hạt nhân là mảnh ghép không thể thiếu trong chuyển đổi năng lượng xanh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề dư luận quan tâm như công nghệ và an toàn hạt nhân, ứng dụng bức xạ trong đời sống, vai trò truyền thông trong thay đổi nhận thức xã hội và giải pháp truyền thông ứng phó với nỗi lo về sự cố hạt nhân.

Đặc biệt, thông điệp "3 an" là an toàn - an ninh - an sinh xã hội, được truyền tải mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển năng lượng nguyên tử theo hướng bền vững, phục vụ lợi ích quốc gia và người dân.