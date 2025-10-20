Nam sinh bật mí tiêu chí chọn quà 20-10: 'Đẹp, rẻ, ý nghĩa' hay 'handmade' lên ngôi?

SVO - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 không chỉ là dịp để tôn vinh phái đẹp mà còn là cơ hội để phái mạnh thể hiện sự quan tâm qua những món quà bất ngờ. Trong môi trường học đường, các nam sinh luôn có những cách đặc biệt để tạo niềm vui cho các bạn nữ. Vậy tiêu chí lựa chọn quà của họ là gì?

Ngày 20/10 hàng năm là một "thử thách" ngọt ngào đối với các bạn nam, đặc biệt là ở những tập thể lớp có tỷ lệ nữ giới áp đảo. Từ việc lên ý tưởng, đóng góp chi phí đến khâu chuẩn bị, tất cả đều đòi hỏi sự tinh tế và chân thành.

Mỗi lứa tuổi, mỗi môi trường học tập lại có những tiêu chí lựa chọn quà tặng khác nhau, nhưng tựu trung lại đều hướng đến mục đích mang lại niềm vui và kỷ niệm đẹp cho "một nửa thế giới" của mình.

Khi kinh tế và ý nghĩa là ưu tiên hàng đầu

Với đặc thù của môi trường đại học, đặc biệt là tại các trường truyền thông, kinh tế - nơi nữ sinh thường chiếm đa số, tiêu chí tài chính và ý nghĩa luôn được các bạn nam đặt lên hàng đầu.

Chia sẻ về vấn đề này, bạn Vũ Minh Hiếu - sinh viên lớp Truyền thông chính sách K43, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Vì còn là sinh viên và số lượng nam trong lớp khá ít, chỉ chiếm khoảng 10%, nên chúng mình ưu tiên những món quà đáp ứng tiêu chí đẹp, ý nghĩa nhưng giá cả phải hợp lý".

Minh Hiếu tiết lộ, năm nay lớp đã chọn hoa sáp với giá thành chỉ khoảng 15.000 - 20.000 đồng/bông. Hiếu chia sẻ: "Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chúng mình mong muốn gửi gắm tình cảm chân thành đến các bạn nữ, hy vọng các bạn sẽ có một ngày 20-10 thật trọn vẹn và vui vẻ". Việc lựa chọn hoa sáp không chỉ giải quyết bài toán chi phí khi số lượng quà tặng lớn mà còn là món quà có thể lưu giữ được lâu, mang ý nghĩa kỷ niệm.

Tập thể lớp Truyền thông chính sách K43 - Học viện Báo chí Tuyên truyền với những bông hoa sáp đến từ các bạn nam.

Nguyễn Xuân Tiến - sinh viên năm tư Đại học Thương mại cho biết lớp bạn có 40 bạn nữ trên 60 sinh viên, nên tiêu chí chi phí và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Tiến chia sẻ thêm: "Tiêu chí thứ hai là sự nhanh gọn, vì chúng mình chỉ có khoảng 20 phút chuyển ca ngắn ngủi để tổ chức. Vì vậy, chúng mình chọn đầu tư vào các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” và dùng chiếc bánh thật ngon làm điểm nhấn. Chúng mình biết các bạn thường đói giữa ca học, nên bánh là món quà rất thiết thực".

Món quà bánh và hoa dành tặng các bạn nữ của lớp K58AS Đại học Thương mại.

Bạn cũng cho biết dù mỗi người góp một phần công sức và không ai hỏi cảm nhận của nhau, nhưng Tiến tin rằng tất cả các bạn nam đều cảm thấy vui và tự hào khi thấy các bạn nữ cười rạng rỡ.

Quà "handmade": Khi sự chân thành tạo nên bất ngờ

Khác với các anh sinh viên, nhiều nam sinh cấp 3 lại có xu hướng tạo bất ngờ bằng những món quà "handmade" (tự làm) độc đáo. Đây là cách thể hiện tình cảm chân thành, giàu kỷ niệm mà lại tiết kiệm chi phí, rất phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bạn Đặng Tuấn Nguyên - học sinh lớp 12A9, THPT Thái Phiên hào hứng kể lại: "Tiêu chí của chúng mình là đơn giản nhưng phải chứa đựng nhiều bất ngờ. Đặc biệt, đây là năm học cuối cấp 3 nên chúng mình muốn tạo nên những kỷ niệm thật ý nghĩa".

Vì lý do đó, các bạn nam lớp 12A9 đã quyết định tự tay làm bánh để tặng các bạn nữ. "Chúng mình rất vui và hồi hộp, tò mò không biết phản ứng của các bạn sẽ thế nào khi “khui” những phần quà đặc biệt này", Tuấn Nguyên chia sẻ.

Đặng Tuấn Nguyên, học sinh lớp 12A9, THPT Thái Phiên.

Tập thể lớp 12A9 THPT Thái Phiên trong ngày 20-10.

Cùng chung quan điểm này, bạn Lê Hoàng Phát - học sinh lớp 11B4 THPT Ngô Quyền cho biết: “Chúng mình nhắm đến những món quà thủ công, handmade như những chiếc kẹo mút, hoặc những bông hoa đan bằng tay. Bên cạnh đó, chúng mình cũng chuẩn bị các trò chơi, video quay cùng những bài hát, hay những câu hỏi liên quan đến thành viên và tập thể lớp".

Những món quà handmade được các bạn nam lớp 11B4 THPT Ngô Quyền chuẩn bị từ A-Z.

Phát cũng chia sẻ thêm: “Quá trình cùng nhau chuẩn bị tuy mệt mà vui, giúp chúng mình đoàn kết hơn. Khi thấy các bạn nữ vui, chúng mình rất tự hào, và chính sự trân trọng lẫn nhau này đã tạo nên sự gắn kết cho cả lớp”

Tính hữu dụng và dấu ấn tập thể

Bên cạnh yếu tố bất ngờ, tính hữu dụng và dấu ấn tập thể cũng là một tiêu chí quan trọng được nhiều nam sinh cân nhắc khi chọn quà 20-10.

Đồng quan điểm, bạn Phạm Minh Thắng - học sinh lớp 12A1, THPT Kiến Thụy cho biết: "Chúng mình ưu tiên những món quà vừa hữu ích, có ý nghĩa, lại vừa nổi bật. Đó có thể là những bông hoa, những lá thư tay, hoặc các món quà lưu niệm như móc khóa in ảnh lớp, hay một số phụ kiện trang điểm nhỏ xinh".

Theo Minh Thắng, qua từng món quà, các bạn nam muốn gửi gắm tình cảm và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn nữ của mình. Những món quà nhỏ mang đậm dấu ấn tập thể như móc khóa in ảnh lớp chắc chắn sẽ là một kỷ vật đáng nhớ của thời học sinh.

Tập thể lớp 12A1 THPT Kiến Thụy với những món quà dành tặng các bạn nữ vô cùng dễ thương.

Tình cảm chân thành là món quà đặc biệt

Có thể thấy, dù là sinh viên hay học sinh, các bạn nam luôn có những cách rất riêng để thể hiện sự trân trọng và tình cảm của mình dành cho các bạn nữ trong ngày 20-10.

Những món quà có thể không đắt tiền, đôi khi chỉ là một bông hoa sáp, một chiếc bánh tự làm hay một chiếc móc khoá nhỏ, nhưng tất cả đều chứa đựng sự quan tâm và nỗ lực của "cánh mày râu". Chính sự chân thành và không khí vui vẻ, đoàn kết ấy đã tạo nên những kỷ niệm 20-10 đáng nhớ của lứa tuổi học trò, ngay cả khi lớp học chỉ có "vài mống" con trai.