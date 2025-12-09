Năm của Leonardo DiCaprio

TPO - Leonardo DiCaprio được tạp chí Time bình chọn là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025. Anh cũng bổ sung thêm vào danh sách dài thành tích cá nhân đề cử giải Quả cầu Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngày 8/12 (giờ địa phương), tạp chí Time công bố người nắm giữ Nghệ sĩ giải trí của năm 2025 là tài tử Leonardo DiCaprio.

Theo truyền thông Mỹ, sự vinh danh này hoàn toàn xứng đáng vì anh có màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim One Battle After Another.

Trong One Battle After Another, Leo vào vai Bob Ferguson, nhà cách mạng hết thời. Ông sống trong trạng thái hoang tưởng và bệ rạc do phê thuốc, tách biệt với xã hội cùng Willa (Chase Infiniti), con gái mà anh có chung với nhân vật Perfidia của Teyana Taylor. 16 năm sau khi giải nghệ, Bob Ferguson buộc phải kết nối với đồng đội năm xưa để tìm kiếm Willa không rõ tung tích. Trong quá trình đó, Bob phải đối đầu với kẻ thù độc ác, Đại tá Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

Leonardo có màn thể hiện xuất sắc trong One Battle After Another.

Kể từ khi ra rạp vào tháng 9, One Battle After Another thu về hơn 200 triệu USD trên toàn cầu. Dù chưa đủ để đạt thành công phòng vé (điểm hòa vốn của phim được xác định vào khoảng 300 triệu USD), nhưng đây là bộ phim ăn khách nhất của đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Bù lại, phim nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, được dự đoán bội thu trong mùa giải thưởng sắp tới.

Vào đầu tháng 12. One Battle After Another được vinh danh trong lễ trao giải của National Board of Review (NBR, Hội đồng Phê bình Điện ảnh Quốc gia) của Mỹ ở 5 hạng mục. Đó là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (cho Paul Thomas Anderson), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Leonardo DiCaprio), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Benicio del Toro) và giải Diễn xuất đột phá (cho tân binh Chase Infiniti).

Tài tử sinh năm 1974 cũng được trao Giải Thành tựu Desert Palm của Liên hoan phim Palm Springs vào cùng thời điểm.

Chưa dừng lại ở đó, khi Quả cầu Vàng 2026 công bố danh sách đề cử vào ngày 8/12, One Battle After Another dẫn đầu với 9 hạng mục được đề cử, bao gồm Phim hay nhất cho phim ca nhạc hoặc phim hài. Leonardo không ngoài dự đoán xuất hiện trong nhóm nam diễn viên được đề cử vai chính xuất sắc. Trước đó, anh có thêm đề cử diễn xuất của Critics Choice Award.

Với tình hình hiện tại, việc Leonardo được đề cử tại Oscar 2026 gần như là chắc chắn. Đến hiện tại, anh có tổng cộng 7 đề cử Oscar và 1 lần chiến thắng.

Trong cuộc phỏng vấn mới, tạp chí Time đánh giá Leonardo nổi tiếng hàng đầu thế giới, nhưng không quá cởi mở về cuộc sống riêng với truyền thông. Số lần anh trả lời phỏng vấn báo chí cũng không nhiều.

Về vấn đề này, Leonardo tiết lộ cố tình giữ kín thông tin trước công chúng để mọi người không cảm thấy chán khi nhìn thấy anh.

“Tôi cố gắng cân bằng mọi thứ trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình nhưng tôi vẫn chưa phải là chuyên gia. Tôi nghĩ triết lý đơn giản của mình là chỉ xuất hiện và làm gì đó khi có điều để nói hoặc có điều gì đó để chứng minh. Nếu không, hãy biến mất càng nhiều càng tốt”, anh giải thích.

Tạp chí Time vinh danh Leonardo là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025. Ảnh: Time.

Khi được hỏi về quan điểm trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp quản Hollywood, nam diễn viên đánh giá AI không thể xem là nghệ thuật đích thực được vì nó không có tính nhân văn.

“AI có thể là công cụ hỗ trợ để nhà làm phim trẻ tạo ra thứ gì đó chúng ta chưa từng thấy. Tôi nghĩ bất cứ thứ gì được coi là nghệ thuật một cách chân thực đều phải xuất phát từ con người. Bạn sẽ nghĩ những thứ như Michael Jackson hát nhạc của The Weeknd... hay. Nhưng nó chỉ nổi 15 phút rồi tan biến vào cõi mịt mù của đống rác Internet khác. Nó không có điểm tựa. Nó không có tính người, dù nghe có xuất sắc đến mấy”, anh nhấn mạnh.