Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Năm của Leonardo DiCaprio

Tú Oanh

TPO - Leonardo DiCaprio được tạp chí Time bình chọn là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025. Anh cũng bổ sung thêm vào danh sách dài thành tích cá nhân đề cử giải Quả cầu Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngày 8/12 (giờ địa phương), tạp chí Time công bố người nắm giữ Nghệ sĩ giải trí của năm 2025 là tài tử Leonardo DiCaprio.

Theo truyền thông Mỹ, sự vinh danh này hoàn toàn xứng đáng vì anh có màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim One Battle After Another.

Trong One Battle After Another, Leo vào vai Bob Ferguson, nhà cách mạng hết thời. Ông sống trong trạng thái hoang tưởng và bệ rạc do phê thuốc, tách biệt với xã hội cùng Willa (Chase Infiniti), con gái mà anh có chung với nhân vật Perfidia của Teyana Taylor. 16 năm sau khi giải nghệ, Bob Ferguson buộc phải kết nối với đồng đội năm xưa để tìm kiếm Willa không rõ tung tích. Trong quá trình đó, Bob phải đối đầu với kẻ thù độc ác, Đại tá Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

l3.jpg
Leonardo có màn thể hiện xuất sắc trong One Battle After Another.

Kể từ khi ra rạp vào tháng 9, One Battle After Another thu về hơn 200 triệu USD trên toàn cầu. Dù chưa đủ để đạt thành công phòng vé (điểm hòa vốn của phim được xác định vào khoảng 300 triệu USD), nhưng đây là bộ phim ăn khách nhất của đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Bù lại, phim nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, được dự đoán bội thu trong mùa giải thưởng sắp tới.

Vào đầu tháng 12. One Battle After Another được vinh danh trong lễ trao giải của National Board of Review (NBR, Hội đồng Phê bình Điện ảnh Quốc gia) của Mỹ ở 5 hạng mục. Đó là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (cho Paul Thomas Anderson), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Leonardo DiCaprio), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Benicio del Toro) và giải Diễn xuất đột phá (cho tân binh Chase Infiniti).

Tài tử sinh năm 1974 cũng được trao Giải Thành tựu Desert Palm của Liên hoan phim Palm Springs vào cùng thời điểm.

Chưa dừng lại ở đó, khi Quả cầu Vàng 2026 công bố danh sách đề cử vào ngày 8/12, One Battle After Another dẫn đầu với 9 hạng mục được đề cử, bao gồm Phim hay nhất cho phim ca nhạc hoặc phim hài. Leonardo không ngoài dự đoán xuất hiện trong nhóm nam diễn viên được đề cử vai chính xuất sắc. Trước đó, anh có thêm đề cử diễn xuất của Critics Choice Award.

Với tình hình hiện tại, việc Leonardo được đề cử tại Oscar 2026 gần như là chắc chắn. Đến hiện tại, anh có tổng cộng 7 đề cử Oscar và 1 lần chiến thắng.

Trong cuộc phỏng vấn mới, tạp chí Time đánh giá Leonardo nổi tiếng hàng đầu thế giới, nhưng không quá cởi mở về cuộc sống riêng với truyền thông. Số lần anh trả lời phỏng vấn báo chí cũng không nhiều.

Về vấn đề này, Leonardo tiết lộ cố tình giữ kín thông tin trước công chúng để mọi người không cảm thấy chán khi nhìn thấy anh.

“Tôi cố gắng cân bằng mọi thứ trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình nhưng tôi vẫn chưa phải là chuyên gia. Tôi nghĩ triết lý đơn giản của mình là chỉ xuất hiện và làm gì đó khi có điều để nói hoặc có điều gì đó để chứng minh. Nếu không, hãy biến mất càng nhiều càng tốt”, anh giải thích.

21.jpg
t1.jpg
Tạp chí Time vinh danh Leonardo là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025. Ảnh: Time.

Khi được hỏi về quan điểm trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp quản Hollywood, nam diễn viên đánh giá AI không thể xem là nghệ thuật đích thực được vì nó không có tính nhân văn.

“AI có thể là công cụ hỗ trợ để nhà làm phim trẻ tạo ra thứ gì đó chúng ta chưa từng thấy. Tôi nghĩ bất cứ thứ gì được coi là nghệ thuật một cách chân thực đều phải xuất phát từ con người. Bạn sẽ nghĩ những thứ như Michael Jackson hát nhạc của The Weeknd... hay. Nhưng nó chỉ nổi 15 phút rồi tan biến vào cõi mịt mù của đống rác Internet khác. Nó không có điểm tựa. Nó không có tính người, dù nghe có xuất sắc đến mấy”, anh nhấn mạnh.

Tú Oanh
#Leonardo DiCaprio #Nghệ sĩ giải trí của năm 2025 #One Battle After Another #đề cử Quả cầu Vàng #Oscar

Xem thêm

Cùng chuyên mục