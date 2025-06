Mỹ phát triển vũ khí mới, tầm bắn tương đương tên lửa tầm xa ATACMS

TPO - Mỹ đang phát triển một loại tên lửa mới, có tầm bắn lên đến 290km, tương đương tên lửa hành trình tầm xa ATACMS.

Công ty Mach Industries của Mỹ đang phát triển một loại vũ khí được kết hợp giữa tên lửa hành trình và máy bay không người lái (Drone missile), có tên gọi Viper. Vũ khí này được thử nghiệm lần đầu vào tháng 1/2025.

Viper có thể phóng và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), trang bị đầu đạn 10 kg và có tầm bắn lên tới 290 km, tương đương tên lửa hành trình tầm xa ATACMS. Viper được thiết kế để phóng từ hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) hoặc các hệ thống di động tương tự.

Vũ khí được trang bị hệ thống dẫn đường RF đa tần và trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép hoạt động ngay cả trong các khu vực không có hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Theo Defense Express, so với các máy bay không người lái truyền thống như KUB-BLA của Nga hay Hero-120 do Israel sản xuất, Viper cung cấp tầm bắn gần gấp ba lần và tốc độ cao hơn đáng kể, cho phép tiếp cận mục tiêu nhanh hơn và từ khoảng cách an toàn hơn. Chi phí để sản xuất một tên lửa lai này chỉ khoảng 100.000 USD, rẻ hơn nhiều so với tên lửa ATACMS (hơn 1 triệu USD).

Nhà sản xuất cho biết Viper có thể tấn công vào các hệ thống radar, pháo binh, trung tâm hậu cần mà không cần không lực hoặc hỏa lực từ xa. Nếu được tích hợp vào kho vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Viper sẽ là công cụ mạnh cho các đơn vị mặt đất khi không có ưu thế không chiến.

Quỳnh Như